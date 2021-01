Putinova mega palača vas bo pustila odprtih ust (VIDEO)

Posestvo, na katerem stoji palača, je 39-krat večje od Monaka. FOTO: Youtube, posnetek zaslona

Palača je zgrajena v italijanskem slogu. FOTO: Youtube, posnetek zaslona

Da jev resnici najbogatejši človek na svetu, se (sicer bolj potihoma) govori že dolgo. Zdaj pa je eden največjih kritikov ruskega predsednikaobjavil številne informacije, ki razkrivajo, da si je Putin med drugim dal zgraditi mega palačo in da zapravlja pravo bogastvo za svoje ljubice.Navalni, ki se je pred dnevi vrnil v Rusijo in mu grozi zapor, je Putina obtožil, da ima skrivni sklad, s katerim pokriva izdatke svojih ljubic in njihovih družin, vključno svojega 17-letnega zunajzakonskega otroka, hčere. Poleg tega naj bi imel ob Črnem morju 1,1 milijarde evrov vredno palačo, v kateri sta tudi z žametom obdana spalnica z drogom za striptiz in kazino.Navalni je posnetek s številnimi obtožbami na račun Putina objavil po tem, ko so ga po prihodu na moskovsko letališče aretirali. V Rusijo se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi. Po življenju naj bi mu stregli ruski agenti po navodilu Putina.»Putin, kot se spodobi za osebo, ki se ima za monarha, ima bogato in pestro zasebno življenje. Potrebe skromnega predsednika nikakor niso omejene samo na palačo ob Črnem morju. Kaj pa sorodniki? Pričakujete, da bodo kot navadni ljudje živeli od svoje plače? Vsakdo potrebuje svoj dom. Vsakdo potrebuje letalo. Vsakdo potrebuje jahto,« v videu razlaga Navalni in dodaja, da za financiranje vsega tega obstaja finančna shema.Kot Putinovi ljubici Navalni omenja nekdanjo gimnastičarko in dobitnico zlate olimpijske medaljein pa nekdanjo ljubico(45), ki naj bi bila mama Putinove zunajzakonske 17-letne hčerke. Krivonogikova je danes zelo bogata ženska, pred leti pa je delala kot snažilka. Njen nenadni vzpon Navalni pojasni s tem, da je kot lepo mlado dekle konec 90. let prejšnjega stoletja spoznala Putina in mu leta 2003 rodila hčerko. Kasneje naj bi prejela več razkošnih stanovanj, delež v banki Rossiya in veliko jahto. To pa ni nič v primerjavi s tem, kako je razvajal Kabajevo. Celo njena babica je dobila stanovanje v St. Petersburgu od oligarha, ki je blizu Putinu, in še dve hiši. Kabajeva pa nadzira številne časopise in televizijske postaje.Vendar pa, tako Navalni, vse to ni nič v primerjavi s palačo, ki si jo je Putin dal zgraditi ob Črnem morju. Najbolj skrivna palača v Rusiji se razteza na 17.691 kvadratnih metrih. Posest, kjer stoji, pa je kar 39-krat večja od Monaka. Imela naj bi celo svoje pristanišče, prepoved letenja nad posestjo in celo svojo mejno policijo. Navalni je objavil načrt palače, ki mu ga je priskrbel eden izmed izvajalcev, na podlagi njega pa so naredili 3D-posnetke notranjosti palačeNovi Versailles oziroma nova Zimska palača, kot so poimenovali palačo, pa kljub bajnemu bogastvu, ki ga je zanjo zapravil Putin, ni brez težav. Pred leti jo je napadla plesen, zračenje je bilo pomanjkljivo, streha je puščala … Prenovili so celotno palačo, katere obstoj je prvič omenjen v javnem pismu, ki ga je leta 2010 žvižgačposlal, sicer Putinovemu zavezniku.