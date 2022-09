Putin zvišal kazni za dezerterje, zdaj 10 let zapora

Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon, s katerim je zaostril kazni za prostovoljno predajo in zavračanje odhoda v boj, potem ko je v sredo uvedel delno mobilizacijo 300.000 rezervistov. Ruskim dezerterjem zdaj namesto pet let grozi do deset let zapora. Prav tako je Putin danes podpisal poseben zakon, s katerim olajšuje dostop do ruskega državljanstva vsem tujcem, ki se želijo pridružiti ruski vojski. Do zaostritev prihaja po poročilih, da so nekateri ruski vojaki v Ukrajini zavrnili boj, in poročilih o nabornikih, ki so pobegnili iz države, da bi se izognili napotitvi na fronto.

Putin je v sredo odredil delno vojaško mobilizacijo 300.000 rezervistov za bojevanje v Ukrajini. Ob tem je zatrdil, da je Moskva pripravljena uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, tudi jedrska, za zaščito ruskega ozemlja, potem ko so regije v Ukrajini, ki so pod nadzorom ruskih in proruskih sil, razglasile referendume o priključitvi k Rusiji.

Rusija napovedala zamenjavo enega najvišjih generalov

Ruske oblasti so odredile zamenjavo svojega najvišjega generala, zadolženega za logistiko. Putin naj bi se medtem aktivneje vključil v strateško načrtovanje vojne v Ukrajini.

»General Dmitrij Bulgakov je bil razrešen s položaja namestnika ministra za obrambo, nadomestil pa ga bo generalpolkovnik Mihail Mizincev,« je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Invazija in tudi nedavni uspehi ukrajinske vojske so razkrili pomembne logistične pomanjkljivosti ruskih sil. Mnogi analitiki menijo, da je ravno logistika najšibkejši člen ruske vojske, ki ji povzroča težave že od samega začetka ofenzive.

Delna mobilizacija pa je sedaj še dodaten velik logistični izziv za oborožene sile. Več sto tisoč rezervistov, ki prihajajo iz vse Rusije, bo treba vpoklicati, opremiti in usposobiti, preden bodo napoteni na bojišče.

Putinova večja strateška vpletenost naj bi domnevno povzročila tudi napetosti na relaciji z vojaškimi poveljniki, saj naj bi jim dejal, da so vse odločitve na terenu v njegovi pristojnosti. S tem si Putin želi izogniti kakršni koli ukrajinski zmagi, ki bi lahko še dodatno zmanjšala priljubljenost vojne doma, Kremelj pa skuša z napovedjo delne mobilizacije vojakov ta teden ponovno prevzeti vodilno vlogo v konfliktu.