Gorijo alarmi: prizori množičnega pobega Rusov, Finci razmišljajo o popolni zapori meje (FOTO)

Finska je v četrtek sporočila, da razmišlja o tem, da bi večini Rusov prepovedala vstop v državo, saj se je promet čez mejo iz njene vzhodne sosede okrepil po ukazu predsednika Vladimirja Putina o delni vojaški mobilizaciji. Finski kopenski mejni prehodi so ostali med redkimi vstopnimi točkami v Evropo za Ruse, potem ko je vrsta zahodnih držav zaprla tako fizične meje kot svoj zračni prostor za ruska letala kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino, poroča Reuters.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Ruse v četrtek pozval, naj se uprejo delni mobilizaciji, ki jo je odredil Putin, njegova odločitev pa je sprožila številne proteste in spodbudila množične odhode iz države.

Potem ko je v sredo Putin podpisal ukaz o delni vojaški mobilizaciji, s katero naj bi ruske sile v Ukrajini v kratkem okrepili s 300.000 novimi vojaki, so v številnih ruskih mestih potekali protivojni protesti, na katerih je bilo pridržanih več kot 1300 demonstrantov. Okoli 10.000 Rusov se je do zdaj odzvalo na ukaz Putina o delni mobilizaciji. To je danes sporočil tiskovni predstavnik oddelka za mobilizacijo pri ruskih oboroženih silah Vladimir Cimljanski. Po njegovih navedbah gre za prostovoljce.