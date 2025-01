Putin nenadoma zapustil sejo vlade! Vsi ugibajo, ali je za to kriv on (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek nenadoma zapustil sejo vlade, ki so jo prenašali v živo. Putin je kot razlog za odhod navedel le nujno potrebo po mednarodnem telefonskem pogovoru. Ni pa razkril, s kom se bo pogovarjal po telefonu. Mnogi se sprašujejo, ali je bil ameriški predsednik Donald Trump tisti, ki je klical ruskega kolega in je pred tem dejal, da namerava kmalu poklicati Putina.

Potem ko je Trump postal predsednik, je zavzel jasno stališče do Rusije in poslal opozorilo, da bo uvedel carine in sankcije, če Moskva ne bo kmalu sklenila dogovora in končala vojne z Ukrajino, ob tem navaja Newsweek.

»Ustavite to smešno vojno, ki se nikoli ne bi zgodila, če bi bil jaz predsednik. Samo še slabše bo. Če ne bomo dosegli dogovora in kmalu, ne bom imel druge izbire, kot da uvedem visoke davke in carine ter stroge sankcije za vse, kar Rusija prodaja ZDA in drugim državam,« je dejal Trump.