Prvi posnetek Trumpa po atentatu: poglejte, kje so ga videli (VIDEO)

Predsedniški kandidat republikancev Donald Trump je po poskusu atentata, v katerem je bil lažje ranjen, danes že prispel v New Jersey, kjer bo preživel noč. Njegova kampanja je na družbenem omrežju objavila posnetek, na katerem je videti Trumpa, kako izstopi iz letala.

Trump, oblečen v mornarsko modro obleko in belo srajco brez kravate, je sam izstopil iz letala in se spustil po stopnicah. Na posnetku je bil Trump tako obrnjen, da se ni videlo njegovega ranjenega ušesa.

Bivši predsednik je bil v soboto žrtev poskusa atentata med govorom v okviru predsedniške kampanje v mestu Butler v Pensilvaniji. Televizijski posnetki so pokazali, da se je prijel za desno uho in se vrgel na tla. Nemudoma so do njega pohiteli pripadniki tajne službe.

(Oglejte si posnetek - počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Agenti tajne službe so ga potem z vidno okrvavljenim ušesom odpeljali v bolnišnico. Njegova kampanja je sporočila, da je v redu.

V napadu je bil poleg napadalca ubit še en človek, dva pa huje ranjena.

Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) preiskuje poskusa atentata. Imena napadalca, ki je bil ubit, še niso razkrili, šlo pa naj bi za osamljenega strelca. Ameriške televizije na podlagi neimenovanih policijskih virov poročajo, da je bil atentator, ki so ga pokončali pripadniki tajne službe, mlajši moški star okrog 20 let. Ime naj bi mu bilo Thomas Matthew Crooks. Streljal je s strehe poslopja blizu zborovanja in izven zavarovanega območja.