Primerjava, ki razburja: »V čem se Netanjahu razlikuje od Hitlerja?«

Med dejanji izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja ni nobene razlike, je izjavil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Po njegovih besedah se akademiki po svetu, ki imajo pogum obsoditi izraelsko ofenzivo v Gazi, soočajo z enakimi pritiski in grožnjami kot tisti v času nacizma.

»V čem se Netanjahu razlikuje od Hitlerja,« je na podelitvi znanstvenih nagrad v Ankari zbrane retorično vprašal Erdogan. Po njegovih besedah izraelska ofenziva na območju Gaze ni nič manj od tistega, kar so pod Hitlerjem počeli nacisti.

Diktator Adolf Hitler. FOTO: Press Release

Apostoli demokracije odpovedali?

Ob tem je Erdogan ocenil, da so institucije - med drugim Varnostni svet ZN, EU, novinarske organizacije in univerze, ki sicer služijo kot »apostoli demokracije« - spričo izraelskih napadov na Gazo povsem odpovedale.

Kot je še dejal, se akademiki po vsem svetu, ki imajo pogum obsoditi dejanja Izraela, soočajo z enakim pritiskom in grožnjami kot do nacizma kritični akademiki pred 80 leti. Pri tem je omenil akademike v ZDA in drugod, ki naj bi jih dopustili ali obsodili, ker so se zavzeli za Palestince. Dodal je, da so vrata turških univerz za te akademike in znanstvenike odprta.

Turški predsednik je od začetka spopadov med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas 7. oktobra že večkrat kritiziral zahodne države zaradi podpore Izraelu in Netanjahuju. V začetku meseca se je med drugim zavzel za sojenje izraelskemu premierju za vojne zločine.