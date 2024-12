Priljubljena risanka je oživela

Morda poznate risanko o prikupni modri psički Brini (v originalu Bluey), ki je na sporedu v otroškem programu Živ žav na Televiziji Slovenija. Prebrisano in nekoliko važno štirinožko pasme avstralski govedar so si izmislili v Avstraliji, prav kmalu pa je postala svetovna uspešnica. Prigode Brinine družine iz Brisbana lahko zdaj doživite tudi v tridimenzionalnem resničnem svetu.

Park se razprostira na 4000 kvadratnih metrih.

V Brisbanu so postavili doživljajski park na temo priljubljene risanke. Vodeno 70-minutno doživetje poteka v 4000 kvadratnih metrov veliki stavbi. Skupine po pravljičnem svetu vodi čarobna vila iz epizode Fairies, ki jih odpelje v hišo Brinine družine. Od tu je celotna izkušnja – ki jo vodi oživljeni vrtni palček – skrbno oblikovano potovanje v svet Bluey, Binga, Bandita in Chillija (s katerimi se otroci seveda tudi srečajo), polno dejavnosti, interaktivnih iger in ugank za reševanje.

Otroci so navdušeni nad druženjem s svojimi junaki. FOTOGRAFIJI: Bluey's World

Vstopnica stane 50 evrov, zagotoviti pa si jo je mogoče prek spleta. Če imate primerno star podmladek, je vstopnica lahko odlično darilo, ki ga pod smrečico pusti dobri mož. Če ste pripravljeni seči dovolj globoko v žep za pot do celine tam spodaj, seveda.