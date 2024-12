Pri 100 letih znova našla ljubezen (FOTO)

Živela sta polno življenje, brez obžalovanja: pred desetletjem, ko sta ovdovela, sta se preselila v dom za starejše občane v Philadelphiji, prepričana, da bosta tam le še žalostno čakala konec. Še sanjalo pa se jima ni, da bosta začela povsem novo zgodbo. In to ljubezensko!

Marjorie Fiterman se je tako pri 102 letih znova znašla v vlogi neveste, ob njej se je zadovoljno nasmihal ženin, 100-letni Bernie Littman. Skupaj štejeta 202 leti in 275 dni, njuna zveza pa traja že več kot devet let. Iskrica je preskočila takoj, ko sta se spoznala, bila je ljubezen na prvi pogled na stara leta, se namuzneta. Zgodilo se je med plesom v maskah, ki sta se ga udeležila s preostalimi varovanci doma, na dan njunega prvega zmenka pa se je Bernieju rodila pravnukinja. To je zagotovo dober znak, je bil prepričan. In ni se zmotil. Ljubezen z Marjorie se je iz dneva v dan krepila, njuno zavezništvo in vzajemna naklonjenost v jeseni življenja pa sta navdušila tudi svojce.

»Njuna ljubezen je pravi blagoslov, nekaj, česar se lahko veselimo v tem žalostnem svetu,« so zadovoljni svojci.

Danes je moj stoletni dedek za ženo vzel svoje 102-letno dekle!

Poroka presenetila

Njuno prijateljstvo se je izkazalo za še bolj dragoceno med pandemijo, ko so bili obiski v domovih za ostarele tudi čez lužo pogosto prepovedani. Kdo ve, kako bi preživela to kritično obdobje, če ne bi imela drug drugega, so si oddahnili njuni bližnji, ki pa vendarle niso pričakovali naslednjega koraka: poroke! »Nazadnje pa smo le uvideli, da je njuna ljubezen pravi blagoslov, nekaj, česar se lahko veselimo v tem žalostnem svetu,« je povedala Sarah Sicherman, Berniejeva vnukinja, in na družbenem omrežju veselo naznanila: »Danes je moj stoletni dedek za ženo vzel svoje 102-letno dekle! Čeprav sta bila oba poročena po 60 let in več, sta znova našla ljubezen ...«

Kot še pravi, imata oba izjemen smisel humor in se odlično dopolnjujeta. Rada bereta in se udeležujeta vseh dogodkov v domu, in ker gre ljubezen skozi želodec, skupaj zajtrkujeta, obedujeta in večerjata. Nikoli ne zamudita obroka, še poudarita. Na judovskem obredu ni manjkalo svatov, Bernieja pa so v nov zakon pospremile kar štiri generacije. Sledila je svatba, na katero so bili vabljeni tudi preostali stanovalci doma in seveda zaposleni. Še zanimivost, Marjorie in Bernie sta študirala na Univerzi v Pensilvaniji v istem obdobju, a se njune poti tam nikoli niso križale. On je postal inženir, ona učiteljica, usoda pa ju je desetletja pozneje vendarle združila.