Pretresljivo sporočilo vesoljskega podjetja: Z neba padlo več deset satelitov

Ameriško vesoljsko podjetje SpaceX je sporočilo, da je po zadnjem sončnem neurju z neba padlo več deset njegovih satelitov, ki so jih poslali v orbito prejšnji teden. Težave je povzročilo geomagnetno neurje, zaradi katerega je atmosfera postala gostejša in je satelite Starlink, ki tehtajo po 260 kilogramov, močneje povlekla proti Zemlji. Prizadetih je 40 od 49 satelitov, večinoma so že razpadli in zgoreli.

Kontrolorji so satelite za zaščito pred neurjem sicer dali v neke vrste hibernacijo, iz katere se potem niso predramili in se niso povzpeli v višjo bolj stabilno orbito.

Musk zagotavlja, da ni nevarnosti za Zemljo

SpaceX, podjetje ustanovitelja Tesle Elona Muska, ima v orbiti na višini 550 kilometrov še vedno okrog 2000 satelitov omrežja Starlink, ki zagotavljajo internet za odročne dele sveta. Sateliti, ki jih je prizadel sončni izbruh, so bili v začasni orbiti, ki je precej nižje kot običajno. To je bila namerna poteza SpaceXa, da preveri, ali so morda na satelitih kakšne okvare. Iz te višine lahko hitreje padejo proti Zemlji in ne ogrožajo drugih delujočih vesoljskih objektov.

Podjetje zagotavlja, da ni nobene nevarnosti, saj padajoči sateliti zgorijo v atmosferi. So tudi oblikovani na način, da v primeru podobnih težav ob padanju razpadejo samo od sebe.

Starlink je Muskova ideja o internetu za ves svet preko množice satelitov, z njim je že pomagal obnoviti internet v Tongi po vulkanskem izbruhu in cunamiju.