Pretresljiva izpoved iz bolnišnice: Greš na WC in tam je mrtev človek

Na 80 pacientov pridejo trije zdravniki, je zapisala družinska članica enega izmed pacientov (simbolična fotografija). FOTO: Marko Djurica, Reuters

Ne le v Sloveniji, novi koronavirus se hitro širi po vsej Evropi. Vsak dan padajo novi rekordi po številu novookuženih kot tudi po številu smrtnih žrtev. Bolnišnice se polnijo s pacienti s covidom, zdravstveno osebje pa je vse bolj obremenjeno in pod stresom. Vse več je izpovedi tega osebja in pacientov, ki razkrivajo pokanje zdravstvenih sistemov po šivih.Eno takšnih izpovedi je na facebooku objavila oseba, katere sorodnik je preživel več kot dva tedna v Klinični bolnišnici Dubrova v Zagrebu. Zahvalila se je zdravnikom, medicinskim sestram in drugemu osebju, ki se trudijo po najboljših močeh, vendar pa pravi, da je sistem, v katerem skušajo delati, povsem odpovedal.»V bolnišnici ni zdravil in ni hrane. Tiste dni, ko hrana je, prihaja v različnih intervalih. Včasih prinesejo zajtrk ob 8. uri, včasih opoldne, dogaja pa se, da ni niti kosila niti večerje. Nobene hrane ne bi dobili, če ne bi sorodniki pacientov delali kravala in če zdravniki, ki skrbijo zanje, ne bi delali vsega v svoji moči, da popravijo situacijo,« je med drugim zapisala. Zmotilo jo je tudi, da je praktično nemogoče dobiti informacije o stanju bolnikov. Sama je klicarila tudi po 35-krat na dan, da je prišla do zdravnika: »Ves ta čas ne veste, v kakšnem stanju je vaš najdražji.«Notranjost bolnišnice je opisala kot prizor iz filma Outbreak (Izbruh) iz leta 1995, le da ni opice, ki bi širila okužbo, »zato pa s stropa padajo hrošči, po tleh pa tečejo ščurki in podgane. Ne gre za nobeno pretiravanje, ampak dejansko stanje. Pacienti imajo različne oblike covida, a nobeden ne nosi mask, ker mask ni. Ali bo nekdo težko zbolel sam od sebe ali ga bo ogrozil pacient na sosednji postelji, se nihče ne vpraša. Na 100 pacientov prideta dve stranišči, od katerih eno ne dela. In nato greste nekega jutra na WC, pred vrati pa na tleh, zavit v najlon, leži mrtev človek. Sredi oddelka v bolnišnici za covid v KB Dubrava! In potem si neka zdravnica drzne reči, da je vse v redu. Pa kako je ni sram?!« Pri tem je imela v mislih izjavo predstojnice Klinike za anesteziologijo KB Dubrava in predsednice Hrvaškega društva za intenzivno medicinoŽenska je dodala še, da je KB Dubrava glavna bolnišnica za covid, da so vsi vedeli, da bo jeseni situacija z epidemijo eksplodirala, kljub temu pa v bolnišnici ni zdravil in hrane. Nekaj besed je namenila tudi tistim, ki se še vedno obnašajo neodgovorno: »Tekajte naokoli, poljubljajte in objemajte se, množično se družite in pljuvajte eden po drugem, ker boste jutri, ko boste zboleli, končali na takšnem mestu! In potem, ko vam bo krulilo v želodcu, čez sobo pa bo tekla podgana, bo zdravnica Persečeva dala izjavo na eni izmed televizij, da je vse popolnoma v redu.«