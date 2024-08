Prepovedali otroško prodajo

V središču Jelse na dalmatinskem otoku Hvar ob lokalih in restavracijah ter številnih stojnicah svojo ponudbo predstavljajo tudi otroci. Ob večerih na obali postavijo škatle, nanje pa zložijo školjke, zanimive kamne in druge preproste reči, za katere poskušajo iztržiti kak evro ali dva. Idilični prizor obmorskega mesta pa je skalilo mestno redarstvo.

Kot poročajo krajani, zbrani na facebooku v skupini Jelsa brez cenzure, je podjetne otroke nekdo prijavil in mestno redarstvo naj bi jim prepovedalo ulično prodajo zapestnic in pomarančnega soka. Dovoljena naj bi bila zgolj prodaja kamenja, školjk in risbic.

Otroška peticija, da bi lahko še naprej prodajali.

Otroci so v odgovor na prepoved naredili peticijo, jo obesili na steber svetilke ter zbrali devet strani podpisov pod glavno zahtevo: »Mi, otroci, želimo dovoljenje za prodajo.« Dovoljenja niso dobili, so pa veliko podpore, nekateri pozivajo someščane in turiste, naj otroke podpro tudi z nakupom.

Načelnik občine Jelsa in nekdanji poslanec hrvaškega sabora Nikša Peronja je pojasnil, da je mestno redarstvo pri otroških prodajalcih opazilo »preprodajo večjega števila kupljenih zapestnic, verižic, magnetov, plastike in podobno« ter da so »lepo zaprosili in opozorili nekaj staršev, da ne spodbujajo otrok k preprodaji raznih kupljenih izdelkov«.

Preprodajo bodo lokalne oblasti preprečevale tudi v bodoče, dasiravno je Peronja zapisal, da je kot otrok sam prodajal školjke, risbe in stare stripe. »Nikoli ne bi dovolil, da se ta tradicija v majhnih dalmatinskih mestih konča.«