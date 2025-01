Policista ustavila voznika, ki je hitel v porodnišnico: njuna reakcija vas bo pustila odprtih ust (FOTO)

Hrvaška policista sta v sredo pri Trogirju ustavila voznika, za katerega sta kmalu ugotovila, da upravičeno hiti v Split, saj je prevažal ženo s popadki. Policista sta zato ukrepala in s sirenami poskrbela, da je nosečnica pravočasno prispela v porodnišnico, kjer je nato rodila sina Luko, ki so ga starši poimenovali po nogometašu Luki Modriću.

Vest o posebnem posredovanju policistke in policista je v četrtek sporočila policijska uprava splitsko-dalmatinske županije, objavo pa je pospremila s fotografijo policistov z novopečenim očetom.

Mamica dobila šopek, Luka pa medvedka

»Policisti so se včeraj srečali z očetom voznikom in mu čestitali ob rojstvu otroka. Šopek cvetja je bil namenjen mamici, malemu Luki pa so podarili policijskega medvedka, ki ga bo vedno spominjal na to, da so ga policisti z utripajočimi lučmi pospremili v bolnišnico, kjer je prišel na svet. Luka, dobrodošel! Želimo ti dolgo in veselo življenje, ko pa boš malo zrasel, pridi z družino na obisk k svojim prijateljem na Policijsko postajo Trogir,« so sporočili policisti iz Trogirja.