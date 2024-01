Pojavil se je novi nenavadni simptom korone: vse več ljudi poroča o tej tegobi

Nekoč glavna kazalnika korone, izguba vonja in okusa, že dolgo nista edina simptoma covida-19. Nova podrazličica, znana kot JN.1, o kateri smo že poročali, se vse bolj širi tudi pri nas. A namesto običajnih simptomov prehlada ljudje vse bolj poročajo o novih neobičajnih tegobah, ki bi lahko nakazovale na to, da ste okuženi s koronavirusom.

Najnovejša raziskava britanskega Urada za nacionalno statistiko, narejena na več kot 27.000 vzorcih ljudi, ki so med 7. in 13. decembrom preboleli covid-19, kaže, da je izgubo okusa in vonja prijavilo le dva odstotka vprašanih.

Simptom kašlja je prijavilo 23 odstotkov vprašanih, izcedek iz nosu in kihanje pa sta med najpogostejšimi simptomi. Tega je prijavilo 31 odstotkov.

Vsak peti je poročal o glavobolu. O enakem odstotku (20 %) so bolniki poročali o utrujenosti, 16 odstotkov o bolečini v mišicah in 13 odstotkov o bolečem grlu.

Zanimivo pa je, pišejo britanski mediji, da so med vse bolj pogostimi simptomi težave s spanjem in skrbi ali anksioznost. O teh simptomih je poročalo 10 odstotkov vprašanih.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je novo podrazličico omikrona JN.1 pod drobnogled vzela decembra lani, ker se širi zelo hitro.