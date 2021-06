Poglejte ju, stoletni dvojčici, ki obožujeta sangrijo

Položnice prek spleta

Da sta dočakali 100. jubilej, nikogar ne preseneča. FOTO: Alxeypnferov/Getty Images

Prisegata na krepek zajtrk.

Njuna dolgoživost sploh ne preseneča; njuna mati je dočakala 103 leta, dvojčici pa sta nedavno proslavili okrogli, 100. rojstni dan.V Bowieju v ameriškem Marylandu so jima svojci pripravili veliko slavje, otrok, vnukov in pravnukov ni manjkalo. Pa seveda prijateljev, sosedov, znancev ... Vsi so se želeli pokloniti simpatičnimain, ki še vedno ne le da živita sami, vsaka v svoji hiši, ampak sta tudi povsem samozadostni in neodvisni; pametne telefone imata v rokah, odkar so prišli na tržišče, položnice plačujeta prek spletne banke. Veliko se družita, povesta: v živo si skupaj privoščita zahtevno sestavljanko, če pa se jima ne ljubi od doma, se povežeta prek računalniške igrice. Tudi večino gospodinjskih del opravljata sami; kot poudarjata, je redna telesna dejavnost ključnega pomena, saj jima daje moč in s tem samostojnost. Nujno je tudi redno obiskovati zdravnika in si vedno vzeti čas za druženje in zabavo, še svetujeta mlajšim generacijam.Vdovi, ki sta bili nekoč zaposleni pri vladni agenciji, verjameta tudi v moč krepkega zajtrka: čeprav njuni zdravniki tega nikoli niso odobravali, sta si vsako jutro privoščili jajca s slanino. In ob večerih radi posedita ob dobri sangriji! To si bosta privoščili tudi v bližnji restavraciji: poleg številnih pisanih darov sta namreč prejeli darilne bone za svoj najljubši lokal, kjer po njunih besedah strežejo absolutno najboljše koktajle. Le kdo jima ne bi verjel!