Poginil je najstarejši gorilji samec

Poslovil se je 61-letni Ozzie, najstarejši gorilji samec na svetu: vzrok smrti še ni znan, je pa poginil kmalu po tem, ko so zaradi šibkega zdravja uspavali njegovo 59-letno izbranko Choobo.

V živalskem vrtu v ameriški zvezni državi Georgia tako žalujejo za priljubljenim družinskim članom, pravo legendo, ki se jim je pridružil daljnega 1988., ko so v Zoo Atlanta odprli Fordov afriški deževni gozd; Ozzie je bil zadnji pripadnik prve generacije Fordovega gozda, sporočajo. V življenju je oče postal kar dvajsetkrat, sicer pa sta bila s Choobo par več kot petnajst let.

Okrogli jubilej je proslavil s sadno ledeno torto.

Ozzie, zahodna nižinska gorila, je pred dnevi začel vidno pešati; upadel mu je apetit, ni hotel niti piti, otekel mu je obraz, povedo njegovi oskrbniki, ki jih je najprej pretresla izguba Choobo, potem pa se je izkazalo, da se bodo morali posloviti tudi od Ozzieja, sicer tretje najstarejše gorile na svetu.

A za nas je bil mnogo več, bil je utelešenje dobrote in prijaznosti, povedo v živalskem vrtu. Oboževal je pomaranče in zelje, oskrbnike pa je klical in jim svoje želje sporočal z zaporedji udarcev po vratih in oknih. Lanski okrogli jubilej je proslavil s sadno ledeno torto, ki so mu jo pripravili ljubeči oskrbniki. Rad je dremal, nikoli ga ni zmotil niti hrup, ki se mu v ogradi, v kateri je vedno živel s samicami, ni mogel izogniti.

Življenjski prostor si je dolgo delil s Choobo in njeno najboljšo prijateljico Shambo, in ko je ta poginila, je bil za svojo srčno izbranko dragocena tolažba. Ker ji prijateljice ni mogel nadomestiti, se jima je v ogradi kmalu pridružila Kuchi, ki jo je Chooba prijazno sprejela in s katero je kmalu skovala prijateljske vezi, pozneje pa se je priselila še Machi. Ozzie, venomer dobre volje, ni bil nikoli ljubosumen, ne nazadnje pa se je kot ponosen samec lahko pohvalil, da je vsak dan v družbi zlatih deklet, so zapisali v atlantskem živalskem vrtu.

Bil je utelešenje dobrote.

Zahodna nižinska gorila je uvrščena na seznam kritično ogroženih živalskih vrst. Njena populacija se je v zadnjih 20 do 25 letih zaradi krivolova in bolezni namreč zmanjšala za več kot 60 odstotkov.