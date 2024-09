Podmornica Titan okvarjena že pred usodnim potopom? Najnovejše podrobnosti strašne tragedije

Podmornica Titan, ki se je lani ponesrečila ob potopu v Atlantiku, je že nekaj dni prej doživela nesrečo, je na zaslišanju v četrtek povedal Steven Ross, nekdanji znanstveni direktor podjetja OceanGate, ki je vozilo obiskovalce do razbitin ladje Titanik. Ob imploziji Titana je lani umrlo vseh pet ljudi na krovu.

Ross, ki je sodeloval pri potopu pred usodno implozijo Titana, je v četrtek nastopil na zaslišanju ameriške obalne straže, ki se je začelo v ponedeljek v zvezni državi Južna Karolina.

V okviru dvotedenskega zaslišanja v zvezi z nesrečo Titana naj bi predstavili dokaze o tem, kaj je šlo narobe in ali je k nesreči, ki je pritegnila pozornost mednarodne javnosti, prispevala fizična ali konstrukcijska napaka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

FOTO: Dvids Via Reuters

Titan je moral prekiniti potop le nekaj dni pred katastrofo

Kot je povedal Ross, je moral Titan prekiniti potop le nekaj dni pred katastrofo. Razlog naj bi bila okvara ventila, zaradi katere se je plovilo nagnilo tako, da je njegov premec gledal navzgor pod kotom 45 stopinj. Zaradi tega je eden od članov posadke visel z glavo navzdol, druga dva pa sta se zagozdila v sprednji del podmornice.

Ross, ki je bil v plovilu s štirimi drugimi potniki, je pojasnil, da »v tej podmornici ni ničesar, za kar bi se lahko oprijel«. Za odpravo okvare so porabili »precej časa«, po njegovi oceni najmanj eno uro.

Izvršni direktor OceanGate Stockton Rush, ki je ta dan upravljal podmornico, nekaj dni pozneje pa umrl v imploziji, je »trčil v zadnjo pregrado«, je še dejal Ross in dodal, da je bil Rush razburjen zaradi incidenta.

FOTO: Handout Afp

Odpustili so ga

Na zaslišanju je v ponedeljek nastopil tudi nekdanji direktor inženiringa pri OceanGate Tony Nissen, ki je povedal, da so ga med njegovim mandatom skrbele varnostne težave. Dejal je tudi, da ni hotel odobriti potopa do razbitin Titanika leta 2019 zaradi pomislekov glede trupa podmornice. Pozneje istega leta so ga odpustili, poroča AFP.

Peterica na krovu Titana, ki jo je pilotiral izvršni direktor Rush, se je 18. junija lani spustila v globine severnega Atlantika, da bi opazovala razbitine čezoceanske ladje Titanik, ki je leta 1912 trčila v ledeno goro in se potopila. Toda manj kot dve uri po spustu je bil stik s podmornico izgubljen.

Stekla je obsežna reševalna akcija v upanju, da so potniki še živi, vendar je nekaj dni pozneje postalo jasno, da je bila podmornica uničena v imploziji. Njene ostanke so našli kakšnih 500 metrov od razbitin Titanika.

Potniki, med katerimi so bili poleg Rusha še britansko-pakistanski podjetnik Shahzada Dawood in njegov sin Sulejman, britanski poslovnež in pilot Hamish Harding ter francoski strokovnjak za Titanik Paul-Henri Nargeolet, so morali pred potopom podpisati dokument, ki podjetje opere vse krivde v primeru nesreče. OceanGate je zaradi tragedije sicer prenehal delovati.