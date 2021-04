Po težavah vendarle dobre novice: v Slovenijo prihaja nova velika pošiljka

EU se po težavah z dobavo cepiva družb Astrazeneca in Johnson & Johnson osredotoča na sodelovanje z Biontechom in Pfizerjem, s katerima začenja pogajanja o novi pogodbi za še 1,8 milijarde odmerkov cepiva v letih 2022 in 2023. Poleg tega bosta ti podjetji še 50 milijonov odmerkov cepiva preusmerili iz druge polovice leta v drugo četrtletje.Biontech in Pfizer bosta EU v drugem četrtletju pospešeno zagotovila še 50 milijonov odmerkov cepiva proti covidu 19 iz pošiljk, ki so bile sicer predvidene za zadnje četrtletje tega leta, je danes povedala predsednica Evropske komisije. Skupaj naj bi tako Biontech in Pfizer v drugem četrtletju EU dostavila 250 milijonov odmerkov cepiv.Teh 50 milijonov odmerkov se bo po besedah von der Leynove med članice razdelilo po načelu pro rata glede na prebivalstvo.Premierje na twitterju v odzivu na zapis predsednice Evropske komisije navedel, da to za Slovenijo pomeni dodatnih 230.000 doz cepiva do konca junija.Poleg tega začenja EU z Biontechom in Pfizerjem pogajanja o tretji pogodbi o dobavi še 1,8 milijarde odmerkov cepiva v letih 2022 in 2023, je sporočila predsednica komisije. Pri tem je kot ključna izpostavila prizadevanja za okrepitev in podaljšanje imunosti ter prilagajanje cepiva novim različicam novega koronavirusa.Von der Leynova je sicer izpostavila, da se tempo cepljenja v EU krepi. Članice so po torkovih podatkih prejele več kot 126 milijonov odmerkov cepiva. Po današnjih podatkih so cepili 100 milijonov Evropejcev, od tega več kot 27 milijonov z obema odmerkoma.