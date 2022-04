Po Janši v Kijev odhaja še ta pomembna ženska

»Na poti v Kijev,« je tvitnila predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola. Podrobnosti njene poti v ukrajinsko prestolnico niso razkrili, je pa njen tiskovni predstavnik sporočil, da namerava Metsola v Kijevu »predati sporočilo podpore in upanja v imenu Evropskega parlamenta«.

Predsednica Evropskega parlamenta bo prva predstavnica EU, ki bo obiskala Kijev od začetka vojne pred več kot enim mesecem, povzema STA. Prvi tuji voditelji v ukrajinski prestolnici od začetka vojne so bili v sredini marca premierji Slovenije, Češke in Poljske, Janez Janša, Petr Fiala in Mateusz Morawiecki.