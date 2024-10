Po 50 letih v jezeru spet voda

Medtem ko obilno in dolgotrajno deževje po večjem delu sveta povzroča preglavice, pa je v puščavi Sahara v Afriki poskrbelo za pravi mali čudež. Nedavne nevihte, ki so zajele južni del Maroka, med njimi pa je padlo toliko dežja, kot ga tamkajšnji prebivalci niso videli več desetletij, so namreč poskrbele, da se je po pol stoletja ponovno napolnilo eno od jezer, voda je blagodejno vplivala tudi na palme in drugo rastje.

Sahara in območje okrog nje namreč velja za enega najbolj sušnih na svetu in celo domačini niso mogli verjeti svojim očem, ko so se po nevihti s terenci zapeljali po sipinah. Kjer običajno ni bilo videti drugega kot pesek, so bile zdaj mlakuže, jezerca in jezera, česar mlajši rod ne pomni.

Na rjavi podlagi so se po mnogo letih pojavile modre lise. FOTO: Nasa

»Nazadnje smo dobili toliko dežja v tako kratkem času pred 50 leti, moji otroci česa takšnega niso doživeli, pa so že najstniki. Niso vedeli, ali naj se veselijo ali bojijo,« je medijem povedala domačinka.

Kako je voda napolnila jezero Iriqui, so posneli celo Nasini sateliti, zaposleni na ameriški vesoljski agenciji pa so te posnetke objavili na družbenih omrežjih ob tistih bolj običajnih, na katerih je mogoče videti povsem suho jezero, ki ga je skorajda nemogoče ločiti od preostanka puščave. Kljub temu pa maroški meteorologi svarijo, da bi lahko padavine oziroma stoječe vode, ki so jih te pustile za seboj, močno spremenile vreme v regiji vsaj v naslednjih nekaj mesecih. »Iz suhe puščave nima kaj hlapeti, zdaj pa bo v zraku več vlage, zaradi česar lahko nastane tudi več močnih neviht,« je dejal Houssine Youabeb iz tamkajšnjega direktorata za meteorologijo. Kljub temu so se ljudje vode razveselili, v Maroku so se namreč šest zaporednih let borili s hudo sušo, ki je močno prizadela kmete, prebivalci puščavskih vasi pa so morali vseskozi varčno ravnati z njo.