Papež ob božiču svet pozval k dialogu

Papež Frančišek je danes v božičnem nagovoru na Trgu svetega Petra v Vatikanu pozval k dialogu ter spomnil na številne konflikte v svetu, od Sirije do Ukrajine. Ob koncu nagovora je izrekel božični blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).

»V času pandemije je na hudi preizkušnji naša sposobnost vzdrževati socialne stike. Vse bolj se zapiramo sami vase, tudi na mednarodni ravni,« je dejal papež ter opozoril, da »le dialog vodi k resnični rešitvi sporov«.

Opozoril je na mnoge konflikte in krize v svetu. »Zdi se, da se nikoli ne končajo in komaj jih še jemljemo resno,« je dejal po poročanju tujih tiskovnih agencij. »Krikov bolečine in obupa svojih bratov in sester sploh ne slišimo več,« je dodal.

Spomnil je na »velike in pozabljene tragedije« v Siriji in Jemnu, ki »terjata številne žrtve in ustvarjata nešteto beguncev«.

Pozval je tudi k dialogu, da »se ne bi razširile metastaze konflikta v Ukrajini«, kjer se stopnjuje vojaška napetost ob meji z Rusijo.

Molil je za afganistanski narod, »ki je že 40 let zaradi številnih konfliktov na hudi preizkušnji, mnogi ljudje pa so bili prisiljeni zapustiti svojo domovino«.

Frančišek se je spomnil tudi napetosti med Izraelom in Palestinci, »ki se že dolgo vlečejo in imajo čedalje večje socialne in politične posledice«.

»Ne pozabimo Betlehema, kraja, kjer je Jezus prišel na svet in ki se zaradi pandemije sooča s hudimi gospodarskimi posledicami,« je dejal in opozoril, da v mesto zaradi omejitev ne prihajajo več romarji z vsega sveta.

Spomnil pa se je tudi žensk, ki so zaradi pandemije koronavirusa postale žrtve družinskega nasilja, zlorabljenih otrok in ostarelih, ki so ostali sami.

Praznovanje božiča v znamenju covidnih ukrepov

Tudi letošnje praznovanje božiča, praznika Kristusovega rojstva, v Vatikanu zaznamuje pandemija covida-19, a vseeno poteka nekoliko bolj običajno kot lani.

Med drugim se je pri maši na božični večer v petek zbralo precej več ljudi, danes pa je papež Frančišek blagoslov mestu in svetu spet podelil z balkona vatikanske bazilike. Lani je vernike nagovoril iz dvorane v apostolski palači, kjer se je zbralo le manjše število ljudi.

Na trgu se je danes v deževnem vremenu zbralo več sto ljudi. Število vernikov na trgu je bilo sicer zaradi omejitev v povezavi s pandemijo omejeno.

Trg svetega Petra letos krasijo jaslice iz Peruja, 28 metrov visoko božično drevo pa so pripeljali iz kraja Andalo v bližini Trenta na severu Italije.