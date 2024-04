Palmovi listi so jim rešili življenje

Tri brodolomce, ki jih je vrglo na zapuščeni otok Pikelot v zahodnem Tihem oceanu, so rešili po tednu dni, potem ko je v iskalni akciji pilot ameriške mornarice iz letala zagledal napis v angleščini Help (Na pomoč). Brodolomci so ga na peščeni plaži izoblikovali iz palmovih vej. Ker je njihovemu radiu na čolnu zmanjkalo baterije, niso mogli poklicali na pomoč.

Trojica se je s šestmetrskim odprtim čolnom z izvenkrmnim motorjem na velikonočno nedeljo odpravila na ribolov v vodah okoli Pikelota, ki je del Mikronezije. Potem ko se šest dni niso vrnili, je nečakinja enega od njih obvestila oblasti, obalna straža in mornarica pa sta začeli iskanje.

Ko je letalo ameriške mornarice P-8 poseidon opazilo napis Help, so brodolomcem najprej odvrgli pakete za preživetje in njihovo lokacijo posredovali reševalnemu centru. Našli so jih približno 100 navtičnih milj vzhodno od izhodišča na ribolov.

Živeli so od kokosovih orehov, imeli so tudi svežo vodo.

Brodolomci, vsi stari okoli 40 let, so se na otoku hranili s kokosovimi orehi, imeli pa so tudi svežo vodo iz majhnega vodnjaka. Pikelot je koralni otok s samo 31 hektarji, več kot 400 milj jugovzhodno od Guama. Zelo podobno je bilo reševanje pred štirimi leti, ko so trije mornarji, ki jim je zmanjkalo goriva in so odplavali na otok, s palmovimi listi izpisali SOS. Njihovo sporočilo je opazilo letalo ameriških zračnih sil, nekaj dni pozneje pa jih je pobral patruljni čoln.