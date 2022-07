Ogrožene vrste: velikega leščurja gojijo v karanteni

Na vrhuncu poletne sezone je bolj kot kdaj prej pomembno opozoriti na izzive in morebitne nevarnosti, ki prežijo na ekosistem Jadranskega morja. Še posebno zaradi izjemnega bogastva in pestrosti živalskih in rastlinskih vrst, ki pa so tudi zaradi plitkosti morja izjemno občutljive.

V plitvejših morjih lahko leščur filtrira do 2000 litrov vode na dan.

Množični turizem v poletnih mesecih in neodgovorno ravnanje ljudi sta povzročila, da so številne vrste v Jadranu že ogrožene, zaradi tega zaščitene, nekatere celo z mednarodnimi akti. Med njimi sesalci, kot sta velika pliskavka in sredozemski tjulenj, različne vrste želv, morskih ježkov, rakov in rib, pa tudi školjke, med katerimi je najbolj izpostavljen leščur, pogosto na udaru nezakonitih lovcev na zaklade morja.

V puljskem akvariju so zato vzpostavili t. i. Plemenito zatočišče – gre za inovativen prostor, v katerem je našla prostor zaščitena vrsta školjk na Hrvaškem z namenom, da bi obnovili in oživili njeno populacijo v divjem okolju. V akvariju lahko nemoteno raste in se razvija brez negativnih vplivov iz okolja.

»Izjemno smo veseli, da se pomemben projekt ohranjanja velikega leščurja nadaljuje in da s skupnimi močmi zagotavljamo potrebno infrastrukturo, da to vrsto rešimo pred izumrtjem. Z nadaljnjim študijem in vloženim trudom smo prepričani, da bomo dosegli končni cilj – uspešno razmnoževanje v karantenskih razmerah in uspešno vzgojo njihovih potomcev za ponovno naselitev te vrste v naravi,« je vzneseno povedala Marija Aleksandra Bel Dajković, vodja strokovne službe akvarija.

Največja jadranska školjka bogati obalo in skrbi za čistočo morja, je endemit Sredozemlja, ki ga najdemo v vseh globinah ob obali, najpogosteje pa živi na peščenih in muljastih površinah, kjer se hrani z morskimi rastlinami. V bližini obale je tudi najbolj ogrožena. Od konca leta 2016 ji grozi še nevaren parazit, ki je z intenzivnim širjenjem po Sredozemlju pokončal že 99 odstotkov leščurjev, le redki so razvili odpornost proti njegovemu uničujočemu vplivu.

Rešili ga bodo pred izumrtjem. FOTO: Aquarium Pula

Trenutno je v puljskem akvariju deset mladih leščurjev, najdenih na lokacijah Malega Lošinja, Nacionalnega parka Brioni, otoka Plavnik in Rovinja.