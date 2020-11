Oglasil se je Trump: Ti ljudje so kradljivci!

Ameriški predsednikvztraja, da je zmaga demokratskega kandidata Joea Bidna na predsedniških volitvah plod volilne prevare. Kot je tvitnil danes, so bile volitve ukradene. »Obstaja sistemski problem pri avtentikaciji glasovnic, ki bi lahko resno vplival na celotne volitve (...) Menimo, da so ti ljudje kradljivci. Stroji v velikih mestih so pokvarjeni. To so bile ukradene volitve (...) Kjer je bilo pomembno, so ukradli, kar so morali ukrasti«, je med drugim tvitnil Trump.Kot poročajo tuje tiskovne agencije, se je Trump danes odpravil na golf v Sterling blizu prestolnice. Prav na tem golfišču je v soboto tudi dočakal razglasitev Bidnove zmage, nakar se je vrnil v Washington, kjer so mu sicer volivci izrazito nenaklonjeni.»Ta trenutek bi bilo napak, če bi popustil,« je dejal Trumpov odvetnik. Tudi republikanski kongresnik Kevin McCarthy je danes dejal, da so razlike med kandidatoma premajhne za končno razglasitev zmagovalca. Medtem pa je republikanski senatorže čestital Bidnu. "Raje bi gledal bolj dostojanstven odhod. A to enostavno ni v njegovem značaju," je dejal za Trumpa.