REUTERS FOTO: Carlos Barria, Reuters

»V zadnjih štirih letih sem videla predsednikav njegovih dobrih in slabih dneh,« piše dopisnica BBC iz Bele hiše. »Toda 7. november, na dan, ko je bilo potrjeno, da je izgubil volitve, je bil dan kot noben drug. Oblečen v črno vetrovko, temne hlače in belo kapo z napisom Make Make Great Great Again je predsednik minuto pred 10. uro zapustil Belo hišo. Pretežni del dneva je preživel ob tvitanju o volilni prevari. Zdaj se je rahlo nagnil naprej, kot da bi odrinil v veter. Sedel je v vozilo in se napotil proti svojemu državnemu golf klubu Trump v Sterlingu v Virginiji, približno 40 kilometrov od Bele hiše.«Ob tem dodaja, da je njen delodajalec ob 11.30, ko je bil predsednik v svojem golf klubu, razglasil njegovega demokratičnega tekmecaza zmagovalca volitev. »Mnogi so se začeli glasno spraševati, kdaj bo predsednik zapustil klub in se vrnil v Belo hišo. Minile so minute in celo ure. Predsedniku se ni mudilo z odhodom. V klubu so ga obkrožili prijatelji. Pred vrati so protestniki vzklikali nad novinarje.«Po njenem pisanju so ga po tem, ko je klub zapustil in se vračal proti Beli hiši, njegovi kritiki čakali – na tisoče jih je bilo. »Bolj ko smo se približevali Beli hiši, večja je bila gneča: ljudje so se odpravili proslavit njen propad. Nekdo je dvignil znak: 'Vi boste izgubili in mi bomo zmagali.' Ljudje so trobili in se norčevali. Potem smo se vrnili v Belo hišo, predsednik je vstopil skozi stranska vrata, vhod, ki ga predsedniki redko uporabljajo. Njegova ramena so bila spuščena in glava sklonjena,« opisuje situacijo novinarka. Menda je še pogledal in pokazal dvignjen palec. Bila je polovična gesta: ni visoko dvignil roke ali stisnil pesti, kot je pogosto počel.»Zjutraj je tvitnil o 'nezakonito prejetih' glasovih, do poznega popoldneva pa je kljubovalno vsem sporočil z velikimi črkami ZMAGAL SEM NA VOLITVAH. Toda to je bil Trump na twitterju. Moški, ki sem ga videla, je pustil drugačen vtis. Ko je pozno popoldne vstopil skozi stranska vrata Bele hiše, bahavosti ni bilo več,« zaključuje dopisnica iz Bele hiše.