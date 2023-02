Novi Černobil? Iztiril vlak z nevarnimi kemikalijami, živali umirajo, ljudje bežijo …

Ameriško mestece East Palestine v zvezni državi Ohio je doletela velika katastrofa. Tovorni vlak zasebnega železniškega podjetja Norfolk Southern Railway, ki je vozil iz Illinoisa v Pensilvanijo, je v bližini mesta 3. februarja iztiril, deset vagonov je bilo napolnjenih z nevarnimi snovmi. Med slednjimi je bil tudi vinil klorid, brezbarvni plin, ki se uporablja pri proizvodnji PVC-plastike ter lahko na sončni svetlobi razpade v formaldehid in podobne strupene kemikalije. Sam po sebi lahko povzroči cirozo ali raka jeter, vsaj pri kronični izpostavljenosti. Kratkoročno povzroča glavobol, slabost, otrplost, pekoč občutek in podobne simptome, poleg tega pa je lahko vnetljiv. Ameriška agencija za varstvo okolja (EPA) je kasneje sporočila, da so v vagonih bile še druge kemikalije, kot so topilo etilen glikol monobutil eter, alkilni ester etilheksil akrilat, za vodne organizme strupen butilakrilat in vnetljivi plin izobutilen.

Tega kraja bi se lahko, če bi se uresničila najbolj mračna opozorila, spominjali kot »ameriškega Černobila« ali vsaj »mini Černobila«, kot navaja Business Insider. Sodeč po trenutno dostopnih informacijah, bi bila ta primerjava lahko upravičena tako z vidika neodgovornega odziva pristojnih služb, vključno z morebitnim prikrivanjem, kot tudi z vidika nevarnosti za zdravje ljudi in okolje.

Strupene kemikalije »nadzorovano« sežigajo

Skoraj vse zgoraj naštete kemikalije veljajo za rakotvorne ali potencialno rakotvorne in/ali dražilne za dihala. In zdi se, da so bile vse izpuščene v okolje. Poleg manjših eksplozij in požarov, ki so se zgodili med nesrečo, se je Norfolk Southern 6. februarja z dovoljenjem lokalnih oblasti in pristojnih služb, kot je EPA, odločil za izvedbo »nadzorovanega požara«, da bi se znebil razsutega in nevarnega tovora. Akcijo so označili za »uspešno« in pojasnili, da je preprečila spontano, nenadzorovano eksplozijo, čeprav se strupene kemikalije še vedno »nadzorovano« sproščajo v zrak. Po nadzorovanem sežigu kemikalij naj bi poginile lisice, kokoši in druge udomačene živali. Oddelek za naravne vire Ohia je v torek sporočil, da so v štirih bližnjih vodnih poteh prešteli približno 3500 mrtvih rib.

Da je stvar še bolj absurdna, je Norfolk Southern izdal zemljevid rdečih in oranžnih evakuacijskih območij, ker so pripisali, da je vsakdo, ki bo ostal v rdečem območju, v smrtni nevarnosti, vsakdo v rumenem območju pa tvega opekline kože in hude poškodbe pljuč. Kljub temu je podjetje obljubilo, da bo vsakemu prebivalcu »za nevšečnosti« plačalo 1000 dolarjev (okoli 950 evrov), skupaj s stroški evakuacije.

Kritiki trdijo, da je bil resnični motiv zgolj čimprejšnje čiščenje proge in da je evakuacijsko območje, ki ga je razglasil republikanski guverner Mike DeWine, glede na resnost situacije premajhno. Približno 2000 ljudem je bilo ukazano, naj se evakuirajo, a so jim nato dovolili vrnitev.

Vse skupaj je sprožilo nezaupanje med prebivalci East Palestine in okolice. Z razlogom se sprašujejo, ali so plameni, ki bruhajo iz prevrnjenih vagonov, in gost črn dim, ki se vije že več dni, res tako neškodljivi, kot jim govorijo. Andrew Welton, profesor okoljskega inženiringa na Univerzi Purdue, je opozoril, da obstaja možnost, da so medtem, ko so zažigali snovi, ustvarili nove kemikalije, ki jih EPA ni testirala. Kurt Rhoads, okoljski inženir z univerze Care Western Reserve, meni, da je nevarnost na lestvici od 1 do 10 za tiste, ki živijo v tej skupnosti, blizu 10. Opozoril je, da bodo posledice čutili še leta, saj bodo kemikalije dosegle podtalnico.