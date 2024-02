Nova kriptovaluta eTuktuk (TUK): ali gre za najboljšo okolju prijazno kriptovaluto?

Projekt, imenovan eTuktuk, si prizadeva za izboljšanje mestnega prevoza v državah v razvoju z električnimi vozili in tehnologijo veriženja blokov.

Kljub nedavnemu padcu cene Bitcoina in trga kot celote eTuktuk še naprej pridobiva na veljavi in vzbuja zanimanje vlagateljev. Predprodajno zbiranje sredstev je pritegnilo pozornost večjih finančnih medijev, kar je spodbudilo še več vlagateljev, da so pridobili izvorni žeton projekta, $TUK.

Okolju prijazna kriptovaluta obljublja okolju prijaznejši prevoz

eTuktuk poskuša odpraviti okoljski vpliv tradicionalnih avtomobilskih rikš v državah v razvoju, znanih kot tuk-tuki. Tuk-tuki, ki jih običajno poganjajo onesnažujoči dvotaktni motorji, so znani po tem, da v primerjavi z običajnimi avtomobili izpuščajo večje količine ogljikovega dioksida.

eTuktuk predlaga uvedbo električnih vozil, ki jih trajnostno poganjajo obnovljivi viri energije. Z vzpostavitvijo infrastrukture za polnjenje električnih vozil na mestnih območjih bo projekt omogočil cenovno ugoden prehod na okolju prijazne alternativne načine prevoza.

Poleg proizvodnje električnih tuk-tukov bo eTuktuk za varnost, učinkovitost in razširljivost vključeval tehnologijo veriženja blokov in model delitvene ekonomije. Platforma si prizadeva ponuditi tudi digitalne identitete in finančne storitve, zlasti prikrajšanim skupnostim, ki se pri prevozu zanašajo na tuk-tuke.

Edinstvene nagrade za žeton TUK dodatno spodbujajo sodelovanje v ekosistemu. Vlagatelji bodo lahko s stavljenjem svojih žetonov zaslužili pasivni dohodek do 300 % letnega donosa.

Predprodaja kaže na velik potencial

Kot okolju prijazen kripto projekt, ki trajnostno rešuje potrebe po prevozu v resničnem svetu, je eTuktuk s svojim predprodajnim zbiranjem sredstev do zdaj uspel doseči široko občinstvo.

Predprodaja prihaja v primernem trenutku za vstop vlagateljev. Ker je cena žetona TUK trenutno 0,026 USD, strokovnjaki, kot je Cilinix Crypto, napovedujejo visoko stopnjo dobička, ko projekt dozori.

Žetoni TUK bodo omogočali plačila v ekosistemu eTuktuk, zato bi lahko širše sprejetje pomnožilo njihovo vrednost. Zaradi nagrad za vložke je imetništvo žetona prav tako privlačno.

Predprodajna faza se bo verjetno kmalu zaključila glede na to, da je že zdaj uspešno zbrala skoraj 680.000 dolarjev, kolikor znaša zastavljeni cilj. Ko bo ta mejnik dosežen, se bo začela naslednja faza z višjo ceno žetona.

Vlagatelji si lahko ogledajo možnost pridobitve žetona TUK v trenutni predprodaji za največjo možno dolgoročno donosnost. Projekt se zaradi svoje uporabnosti v resničnem svetu in okoljske usmerjenosti razlikuje od drugih kriptovalut na natrpanem področju.

