Norvežani proslavili konec omejitev

Norvežani so v soboto bučno proslavili konec omejitev, ki so bile sprejete zaradi pandemije novega koronavirusa. Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so bili lokali in nočni klubi polni, poročajo tudi o številnih pretepih in razgrajanju.



V mestu Trondheim so morali pomagati več ljudem, ki so omedleli med čakanjem na vstop v klube, ponekod pa so izbruhnili pretepi, v katerih je bilo več ljudi poškodovanih, poroča norveška televizija. Več ljudi so aretirali, nekatere zaradi posedovanja orožja, druge zaradi razgrajanja.



Norveška je namreč v soboto odpravila večino omejitev zaradi koronavirusa. Tako ne veljajo več pravila o omejevanju socialnih stikov, prav tako ni več omejeno zbiranje ljudi. Edini ukrep, ki ostaja, je karantena za okužene.



V državi je 76 odstotkov ljudi prejelo najmanj en odmerek cepiva proti covidu 19, 67 odstotkov je polno cepljenih.

