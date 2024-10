Neverjetno! Skoraj novi most že potrebuje popravilo

Pelješki most, ki so ga odprli pred dobrima dvema letoma, že potrebuje popravilo. Na betonskih stebrih so se namreč pojavile površinske mikrorazpoke, poroča hrvaški portal Dnevnik.hr. Kakor pravijo gradbeni strokovnjaki, sicer ne gre za konstrukcijske poškodbe stebrov, ki bi vplivale na stabilnost konstrukcije in varnost prometa, a jih bo vendarle treba sanirati.

Površinske razpoke nastajajo zaradi krčenja betona in so pogost pojav pri novogradnjah, vendar jih je v agresivnih okoljih, kot je morje, treba hitro sanirati. »Veter lahko v takšne razpoke potisne morje in sol, ki lahko prodre do armature, zaradi česar ta začne rjaveti, s tem pa se zmanjšuje življenjska doba mostu,« je za Dnevnik.hr pojasnil sodni izvedenec gradbene stroke Žarko Željko.

Za most kot upravljavec skrbijo Hrvaške ceste, ki po pisanju portala Jutarnji.hr že dlje spremljajo mikrorazpoke in preverjajo, ali se večajo. Preglede vsak dan izvajajo varnostne službe, letni in glavni pregled pa je treba izvesti na dve leti. Na podlagi rezultatov teh pregledov lahko Hrvaške ceste od izvajalca zahtevajo odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Ker je most še v desetletni garanciji, je za kakršno koli popravilo odgovoren izvajalec del China Road and Bridge Corporation.

A zatika se prav pri spremljanju situacije. Hrvaške ceste sicer sodelujejo s fakulteto za gradbeništvo, vendar je postopek javnega naročila za izvajanje rednih pregledov mostu že dvakrat propadel zaradi pritožb. Dnevnik.hr še poroča, da se lokalni prebivalci, ki so desetletja čakali na pelješki most, zaradi mikrorazpok ne razburjajo pretirano, saj verjamejo, da je odlično narejen.