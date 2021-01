Nevarni brazilski sev virusa že v Evropi?

POgled iz zraka na množična grobišča žrtev covida 19. FOTO: Bruno Kelly Reuters

Po svetu kroži vse več novih sevov virusa sars-cov-2. Po britanskem in južnoafriškem se je pojavil še brazilski, natančneje dva brazilska seva, enega izmed njiju so že zaznali tudi v Evropi.Znanstveniki se bojijo, da tudi tisti, ki so že preboleli covid 19 niso imuni na brazilski sev, ki naj bi bil odgovoren za obsežen drugi val epidemije v brazilski zvezni državi Amazonas na severozahodu države. V prestolnici te zvezne države v osrčju amazonskega pragozda vladajo izredne razmere; zaradi ogromnega števila mrtvih morajo trupla odlagati v hladilnike tovornjakov, paciente pa vozijo v druge države, saj jim v bolnišnicah zmanjšuje kisika. Zdravniki se morajo odločati, kateri pacient bo dobil kisik in katerega bodo prepustili na nemilost covidu 19. Mesto z dvema milijonoma prebivalcev je bilo že v prvem valu močno prizadeto, beležili so po sto smrti na dan. Posnetki, narejeni z dronom, so takrat pokazali, da so na obrobju mesta kopali množične grobove.Raziskovalci so bili prepričani, da je Manaus zaradi tako velike razširjenosti virusa (okuženih naj bi bilo 70 odstotkov prebivalcev) razvil čredno imunost, sedaj pa se vse bolj bojijo, da je veliko bolj nalezljiv sev virusa mutiral tako, da okuži tudi tiste, ki so razvili imunost na prvotni sev virusa. Tudi simptomi okužbe z novim sevom so veliko hujši.Kot odziv na brazilski sev je Velika Britanija prepovedala vsa potovanja iz Južne Amerike, Portugalske, Paname in Cape Verda. Britanske oblasti, ki skušajo obvladati svojo različico virusa, nimajo podatkov, da bi bil brazilski sev v njihovi državi, a znanstveniki se bojijo, da je prepoved potovanja prišla prepozno in je brazilski sev že na Otoku.Brazilski sev, ki so ga poimenovali B.1.1.248, so prvi odkrili Japonci ob rutinskem testiranju potnikov, ki so prispeli v Tokio, in opozorili na njegovo nevarnost. Brazilski sev je virus spremenil tako, da otežuje vezavo antiteles, ki bi mu preprečevala vstop v telo.