Nemci prepovedali neonacistično skupino

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je prepovedala skrajno desno društvo Hammerskins in več povezanih skupin. Proti članom so v več zveznih deželah izvedli obsežno racijo, ki so jo pripravljali več kot eno leto. Prepoved je hud udarec za desničarske skrajneže, s tem pa so poslali jasen signal proti rasizmu in antisemitizmu, je povedala ministrica Faeserjeva. To je že dvajseta prepoved kakega skrajno desnega združenja v sodobni Nemčiji.

Ministrica je poudarila, da je »desni ekstremizem še vedno največja grožnja demokraciji. Zato delujemo z vso odločnostjo, da se razbije skrajno desne strukture.« Pri zdaj prepovedani skupini Hammerskins gre za podružnico istoimenske ameriške skupine belih supremacistov, v Nemčiji pa deluje že od zgodnjih 90. let prejšnjega stoletja. Gre za elitistično skinheadovsko neonacistično organizacijo, ki je med drugim prirejala koncerte desničarskih glasbenih skupin in tam novačila nove člane. Policija je včeraj preiskala stanovanja 28 domnevnih članov društva v desetih zveznih deželah, med drugim na Bavarskem, v Berlinu in Severnem Porenju - Vestfaliji.

V utemeljitvi prepovedi so zapisali, da je društvo Hammerskins Deutschland – pa tudi njegove podružnice po Nemčiji ter z njimi povezana skupina Crew 38 – delovalo v nasprotju z ustavnim redom in proti ideji razumevanja med narodi. Hkrati so delovali v nasprotju s kazenskim pravom, na dogodkih pa so širili svoja skrajno desna stališča tudi med nečlani. Nemške oblasti so prepoved in racijo pripravljale eno leto, pri tem pa so jim pomagali ameriški kolegi iz zveznih agencij.