Nečakinja zaradi komentarja med poročno privolitvijo nasmejala cel Balkan: »Ne teta, ne ...« (VIDEO)

Poroke so za pare nepozaben dogodek. Še posebej nepozabna pa bo za Doro in Ivana, saj jo je s komentarjem med obredom popestrila Ivanina nečakinja. Video, v katerem lahko slišimo njen komentar, se po spletu širi kot blisk, nasmejal pa je že ogromno ljudi z našega prostora.

Ko je na poročnem obredu Dora privolila v to, da Ivana vzame za moža, se je v ozadju oglasila nečakinja z besedami: »Ne teta, ne ...« Mladoporočenca, duhovnik in drugi v cerkvi so njen komentar pospremili s smehom in ploskanjem.

Verjamemo, da komentar ni spremenil odločitve Dore in Ivana in sta danes srečno poročena, je pa poroko zelo popestril.

Simpatičen video je imel v času pisanja tega članka na Facebook strani Zoka foto-video studio, ki ga je objavila, že preko 1,1 milijona ogledov. O njem pa so poročali številni mediji z Balkana.