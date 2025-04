Nostradamusov naslednik ima črne napovedi za prihodnost: Vidim podivjano tehnologijo, vojno ...

Athos Salome, ki ga mnogi imenujejo kar Novi Nostradamus, pa tudi Brazilski Nostradamus, prihaja namreč iz te južnoameriške dežele, pravi, da lahko vidi v prihodnost, ta pa ni prav nič rožnata. Med dogodki, ki nas menda čakajo, so denimo hude naravne katastrofe, ki naj bi prizadele svet v prihodnjih letih.

Napovedal je pandemijo covida-19. FOTO: Instagram

Salome trdi, da bodo potresi in vulkanski izbruhi prizadeli območja, ki jih do zdaj še niso, opozarja pa tudi na taljenje ledu na območju Arktike, kar bo povzročilo obsežne klimatske spremembe. Po njegovih besedah bi lahko nekatere države poskušale manipulirati s podnebjem, kar bi lahko imelo nepredvidljive in uničujoče posledice.

Salome tudi napoveduje možnost nove pandemije, ki bo prizadela svet in povzročila svetovno zdravstveno krizo, tokratni virus bo namreč po njegovih napovedih izredno smrtonosen. Ob tem pravi, da je že v preteklosti predvidel pandemijo covida-19, zato je prepričan, da se tudi tokrat ne moti.

Neobvladljiva umetna inteligenca

Poleg naravnih katastrof in pandemij Salome v prihodnosti vidi tudi vedno več preseljevanja ljudi iz enega konca sveta na drugega. Zaradi podnebnih sprememb in težav v gospodarstvu bo vse več ljudi primoranih zapustiti svoje domove in iskati boljše življenjske pogoje drugje. To bo povzročilo velike premike prebivalstva, kar lahko privede do političnih in socialnih napetosti v državah, ki bodo sprejemale migrante.

Salome opozarja tudi na nevarnost, da bi ljudje izgubili nadzor nad tehnologijo, predvsem umetno inteligenco. Če se bo nadaljeval trenutni trend, bi lahko umetna inteligenca namreč postala neobvladljiva, opozarja. Salome prav tako napoveduje, da bi lahko človeštvo postalo odvisno od virtualne resničnosti, kar bi imelo daljnosežne in hude posledice za družbo.

Čeprav so njegove napovedi pogosto sprejete z dvomi, pa ima Athos Salome na družabnih omrežjih veliko sledilcev, ki mu povsem verjamejo, mnogi so medtem skeptični do njegovih prerokb, saj menijo, da so preveč dramatične in težko preverljive.