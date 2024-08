Nasine fotografije niso resnične (FOTO)

Splet je poln čudovitih fotografij vesolja, ki so jih posneli Nasini teleskopi, a nekdanja vesoljska analitičarka, ki je več let delala pri vesoljski agenciji, je zdaj dejala, da vse niso resnične oziroma pristne. »Fotografije Rimske ceste, galaksije, v kateri živimo, so brez izjeme ilustracije, ustvarjene zgolj po predvidevanjih strokovnjakov, kako naj bi bila galaksija videti,« je dejala Alexandra Doten in postregla še s precej logično razlago, zakaj je tako: »Če bi želeli fotografirati celotno Rimsko cesto, bi morali teleskop poslati izven njenih meja, daleč izven meja, to pa s tehnologijo, ki jo imamo trenutno na voljo, ni mogoče in najverjetneje niti nikoli ne bo.«

Gre za ilustracije, ustvarjene zgolj po predvidevanjih strokovnjakov.

Če bi namreč hoteli na rob galaksije poslati vesoljski teleskop, bi ta, če bi lahko potoval s svetlobno hitrostjo, do tja potreboval okrog 20.000 let, če bi želeli, da bi Rimsko cesto tudi fotografiral s primerne razdalje, bi za to potreboval še nekaj sto in več let. A čeprav fotografije naše domače galaksije, ki jih redno objavlja tudi Nasa, niso resnične, to ne pomeni, da niso točne. Kot pojasnjujejo pri Nasi, obstaja okrog nas več podobnih galaksij, tako po obliki in sestavi kot obnašanju, in s proučevanjem teh, nato pa s primerjanjem z našo galaksijo, lahko strokovnjaki zelo dobro ugotovijo, kako je Rimska cesta videti v celoti. Pri ustvarjanju ilustracij jim nato pomagajo izredno zmogljivi računalniki in napredni programi, ki upoštevajo kopico informacij ter izračunov, da bi bil končni rezultat čim bližje resničnemu stanju.