Naši bližnji in daljni sorodniki skupaj lovili ribe

Prejšnji teden je paleoantropologe po vsem svetu močno vznemirilo senzacionalno odkritje, znanstvena revija Science je namreč poročala o študiji, ki dokazuje, da sta dve različni vrsti človečnjakov, Homo erectus in Paranthropus boisei, pred 1,5 milijona leti sobivali v istem času na istem ozemlju. Do tega spoznanja so znanstveniki prišli po analizi fosiliziranih ostankov odtisov stopal na območju Koobi Fora ob jezeru Turkana na severu Kenije.

Odtise stopal so našli povsem skupaj v eni plasti sedimentne kamnine. Kot je dejal Craig Feibel, antropolog in soavtor študije, so fosili, zlasti odtisi stopal, dragocene priče preteklosti, saj ponujajo informacije, ki jih kosti ne morejo dati. Po natančni anatomski in funkcionalni analizi so odkrili, da sta človečnjaka, za katera se je doslej domnevalo, da nista živela v istem obdobju, po jezerskem obrežju stopala v razmiku nekaj dni, morda celo nekaj minut.

»Fosilni odtisi nam kažejo, da so naši različni sorodniki hodili drug mimo drugega, brodili v plitvini, lovili ribe in nabirali hrano,« je dejala paleoantropologinja in vodja raziskovalnega projekta Louise Leakey.

Fosilni odtisi nam kažejo, da so naši različni sorodniki hodili drug mimo drugega.

Homo erectus je neposredni prednik sodobnega človeka in nam je bil telesno že precej podoben. Velik je bil od 145 do 185 centimetrov, njegovi možgani pa so bili še precej manjši od današnjih, a večji od vrste Paranthropus boisei. Živel je od približno 1,89 milijona do pred 110.000 leti in je bil verjetno vsejed, za razkosanje mrhovine je že uporabljal orodje.

Paranthropus boisei je bolj oddaljena vrsta človečnjaka. Živel je pred okoli 2,3 do 1,2 milijona leti in je bil na videz bolj podoben šimpanzom. Bil je rastlinojed, velik okoli 137 centimetrov, imel je zelo veliko čeljust in dvakrat večje zobe od današnjih ljudi, saj je jedel hrano, ki jo je moral žvečiti.

Človečnjaka naj bi po najnovejših raziskavah sobivala najmanj 200.000 let, čeprav sta bila drugačna in sta se anatomsko razlikovala in imela različno hojo. Najdene sledi stopal Homo erectusa so že sodobne oblike, saj imajo visok podplatni lok, kar kaže na trdo hojo in odrivanje prstov, medtem ko najdene sledi stopal Paranthropusa boisei kažejo na bolj ravno hojo ter na od drugih prstov odmaknjen nožni palec – oboje bolj spominja na šimpanza kot na človeka. Človek in šimpanz sta se sicer razvojno ločila pred približno sedmimi milijoni let v Afriki.