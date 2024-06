NASA: 72-odstotkov možnosti je, da bo leta 2038 v Zemljo trčil asteroid

Informacije vesoljske agencija NASA o asteroidih, ki predstavljajo grožnjo našemu planetu, so vselej nadvse zanimive. Nedavno je NASA tako izvedla hipotetično vajo, ki je razkrila 72-odstotno verjetnost trka asteroida z Zemljo leta 2038. Namen vaje je bil oceniti pripravljenost Zemlje na morebitne grožnje asteroidov, pri čemer so sodelovale različne ameriške agencije in mednarodni partnerji.

Čeprav trenutno ni znanih neposrednih groženj, je vaja izpostavila ključne pomanjkljivosti v procesih odločanja in načrtih za obvladovanje nesreč. NASA je z misijo DART (Double Asteroid Redirection Test) potrdila sposobnost spreminjanja poti asteroida, agencija pa ob tem razvija tudi infrardeči vesoljski teleskop za zaznavanje nevarnih objektov v bližini Zemlje, ki ga je poimenovala NEO Surveyor.

Vaja je med drugim poudarila pomen zgodnjega odkrivanja in mednarodnega sodelovanja pri sledenju in odzivanju na morebitne grožnje. Izkazala se je tudi potreba po izboljšanih tehnikah opazovanja za zaznavanje skritih asteroidov. Ugotovili so tudi, kako pomembna sta pripravljenost in sodelovanje pri zaščiti Zemlje pred morebitnimi kozmičnimi nevarnostmi.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence.