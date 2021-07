Na prodaj Napoleonov klobuk

Izjemni strateg ali neizprosni diktator?

Mineva 200 let od njegove smrti. VIR: Wikipedia

Črni dvorogeljniki so bili zaščitni znak francoskega vojaškega in političnega vodje: imel naj bi jih okoli 120, danes jih je ohranjenih manj kot 20, zato ne preseneča, da njihove cene na dražbah dosegajo vrtoglave zneske.Enega od klobukovbo dražbena hiša Sotheby's ponudila septembra v Parizu, pokrivalo pa bo po pričakovanjih iztržilo do 600 tisočakov, napovedujejo strokovnjaki. Le redki primerki so pri zasebnih zbirateljih, velika večina jih je shranjenih v muzejih, tokratni dvorogeljnik pa ima prav posebno dodano vrednost, saj je bil najverjetneje priča enemu od prelomnih zgodovinskih dogodkov, porazu ruske vojske leta 1807. Dražba bo tako pomemben poklon dvestoletnici smrti francoskega cesarja, politika in generala, čeprav mnogi nasprotujejo poveličevanju Napoleona: ga je torej treba slaviti kot izjemnega vojaškega stratega ali se ga spominjati kot neizprosnega diktatorja?Mnenja so v Franciji še vedno različna, a strokovnjaki mirijo in poudarjajo, da je Napoleon s svojimi dejanji neizbrisno vplival na tok zgodovine in da se ga, vsak po svoje, spominjajo po vsem svetu. Kakor koli že, črni dvorogeljnik, ki bo septembra na voljo najbolj zagrizenim zbirateljem, je spremljal velikega vodjo, ko si je ta z ruskim carjemrazdelil Evropo v dve interesni coni, pogodbi iz Tilsita pa so sledili zapleti in krvava vojna, ki je bila za francosko vojsko hud udarec.Že 1814., po Napoleonovem izgonu, je klobuk kupil veliki cesarjev oboževalec, britanski politik in aristokrat sir, ki je tistega leta obiskal Francijo in številne Napoleonove svojce; eden od skrbnikov cesarjevega premoženja mu je prodal črni dvorogeljnik, ki ga je ponosen odnesel v domovino in shranil kot dragoceno dediščino. Na dražbi bo na prodaj okoli sto različnih spominkov, povezanih z Napoleonom, predvsem nakit, pohištvo, umetnine, porcelan, pa tudi posmrtna maska oziroma odlitek pokojnikovega obraza, pričakovani izkupiček je okoli pol milijona.