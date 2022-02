Največji diamant ima novega lastnika

Eden najtrpežnejših diamantov na svetu, star skoraj tri milijarde let, je na dražbi v Londonu pritegnil velik interes premožne javnosti, avkcijska hiša Sotheby's, ki je kamen označila za kozmični čudež, pa je za črni zaklad sprejemala tudi ponudbe v kriptovalutah.

V znamenju številke 5

Dragi kamen je nastal zaradi meteornih udarcev, ki so povzročili naravno kemično odlaganje hlapov, ali zaradi eksplozij supernov, ki so tvorile asteroide z diamanti, ti pa so potem trčili v Zemljo, posebnost črnega diamanta pojasnjujejo pri dražbenih hiši, kjer so z izkupičkom, 3,8 milijona evrov, seveda zadovoljni.

Za izdelavo nakita ni najbolj primeren.

Enigma je pred prodajo opravila tudi svetovno turnejo, saj se je pred prodajo v Londonu razkazovala še v Dubaju in Los Angelesu, ne priteguje pa zgolj s svojim izvorom, temveč tudi z obliko in velikostjo; 555,55-karatni diamant spominja na roko, obliko pa je navdihnila hamsa, bližnjevzhodni simbol moči in zaščite, povezan tudi s številko 5. Kamen je zdaj dragulj s 55 facetami, torej je številka 5 tista, ki ga je najbolj zaznamovala.

Ko bi vsaj dosegel tudi izkupiček petih milijonov, so razočarani nekateri, a tudi slabi štirje milijoni so osupljiv znesek. Enigma namreč po kakovosti ni primerljiva z običajnimi diamanti za izdelavo nakita, saj so izredno trdni in jih uporabljajo predvsem pri industrijskem vrtanju.

2001. je bil črni diamant nazadnje na dražbi.

A ker se tako redko pojavi na dražbi, je povpraševanje po njem običajno izjemno; nazadnje je bil črni diamant na prodaj leta 2001, a le 33-karatni. Enigmo so izkopali najverjetneje v Braziliji ali osrednji Afriki, a podatki o dozdajšnjem lastniku (kakor tudi o novem) niso znani. Kot največji znani brušeni diamant na svetu se je leta 2006 vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov.