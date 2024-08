Največ kršitev zaradi alkoholiziranosti

V vseevropski akciji cestne policije je sodelovalo 15 držav članic organizacije Roadpol. Akcijo so tradicionalno izvedli junija, ki ga zaznamujejo daljši dan, več druženj, festivalov, prireditev ob koncu šolskega leta in začetek počitnic, s čimer je povezano tudi povečano uživanje alkohola in morda tudi mamil. Preverili so več kot 700.000 voznikov, precej več kot lani (495.000). Od tega jih je bilo več kot 12.000 pod vplivom alkohola (1,71 odstotka) in 1896 (0,27 odstotka) pod vplivom mamil.

Ob preverjanju alkoholiziranosti so ugotovili skoraj devetodstotno povečanje števila kršitev, pri preverjanju uživanja mamil pa 28-odstotno znižanje (lani 0,38 odstotka). Po podatkih so med akcijo začasno odvzeli vozniško dovoljenje kar 2820 kršiteljem.

Zaradi različnih metod odkrivanja snovi je težko ugotoviti, katera država je imela najvišji odstotek kršitev, zadnji podatki pa po njihovem mnenju le razkrivajo zanimive ugotovitve. Hrvaška je zaznala največji odstotek kršitev – 683 od 17.670 kontroliranih voznikov (3,9 odstotka), sledita ji Slovenija (3,5 odstotka) in Srbija (2,8 odstotka). Na pozitivnem koncu so bile Litva (0,3 odstotka), Švedska (0,3 odstotka) in Slovaška (0,4 odstotka). Druga zanimiva ugotovitev je bila, da je v Nemčiji stopnja kršitev zaradi uživanja mamil (1185 kršiteljev) skoraj dohitela stopnjo alkoholiziranih voznikov (1385 kršiteljev). Naslednjo tovrstno akcijo bo Roadpol izvedel decembra, med božičnimi prazniki.

Po podatkih so med akcijo začasno odvzeli vozniško dovoljenje kar 2820 kršiteljem.

»Lani so vinjeni vozniki v Sloveniji povzročili devet odstotkov vseh prometnih nesreč in 25 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom. Letos do 14. julija so alkoholizirani vozniki povzročili 9,9 odstotka vseh prometnih nesreč in 32 odstotkov smrtnih nesreč. Število voznikov pod vplivom alkohola se je povečalo,« so za Roadpol povedali na slovenskem notranjem ministrstvu. Dodali so, da »so bile v akciji izvedene kontrole ciljno usmerjene predvsem na lokacije, kjer policisti pričakujejo vožnjo pod vplivom alkohola in mamil. Za zmanjšanje vožnje pod vplivom alkohola bo policija še naprej izvajala nadzor.«

Roadpolovi rezultati kažejo, da je alkohol za volanom pri nas problem. FOTO: PU Kranj

Na agenciji za varnost prometa (AVP) dodajajo, da dolgoročno največ prometnih nesreč in tudi največ smrti zaradi alkoholiziranosti povzročijo moški v starosti med 25. in 45. letom, da so povzročitelji pod vplivom alkohola vozniki osebnih avtomobilov, motoristi in tudi kolesarji ter da je alkohol najpogosteje povezan z neprilagojeno hitrostjo. Na AVP aktivnosti usmerjajo predvsem v ozaveščanje voznikov in udeležencev v prometu, da varne meje pitja alkohola preprosto ni.