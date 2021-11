Najmanj osem mrtvih v stampedu na koncertu (VIDEO)

Med koncertom Travisa Scotta, partnerja Kylie Jenner (Kardashian), na festivalu Astroworld v Houstonu je umrlo osem ljudi, več je poškodovanih, poroča Sky News.

Publika se je med nastopom začela približevati odru, kar je sprožilo stampedo. Koncert so nemudoma prekinili.

»Ljudje so padali po tleh, izgubljali zavest, kar je povzročilo dodatno paniko,« je povedal vodja tamkajšnje gasilske enote Sam Pen. Dodal je, da so 17 obiskovalcev prepeljali v bolnišnice, od tega jih je 11 doživelo srčni zastoj, pri nekaterih je bilo oživljanje uspešno. Več kot 300 ljudi je prejelo zdravniško pomoč zaradi različnih poškodob, kot so ureznine in zlomi, v improvizirani bolnišnici, postavljeni v bližini kraja festivala.

Koncert je obiskalo okoli 50 tisoč ljudi in so ga predčasno prekinili. Nastopiti bi morali še drugi glasbeniki, kot so SZA, Bad Bunny in 21 Savage. Že v petek popoldne je tam prišlo do težav, saj je nekaj sto ljudi v želji, da ne bi zamudili koncerta, podrlo ograjo ter območje za varnostne preglede in detektorje kovine.