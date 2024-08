Najbolj viralna kuhinja je na Hrvaškem

Že pred dvema letoma je hrvaški fotograf Timotej Gošev posnel in na družbenem omrežju objavil čudovito fotografijo letne kuhinje s pogledom na kristalno čisto morje, a je po vsem tem času posnetek še vedno eden najbolj viralnih, za kuhinjo s takšnim pogledom pa vzdihujejo popotniki z vsega sveta.

Za vsaj nekaj časa si jo sicer lahko privošči vsak, ki ima nekaj evrskih stotakov odveč, pa tudi pravočasno jo je treba rezervirati, saj je povpraševanje res veliko. »To je skriti dragulj, čarobni kraj, kjer lahko vsak dan začnete z zajtrkom ob morju, v sen pa vas bo zazibalo šumenje valov,« se je denimo med drugim nad kampom navdušila popotniška vplivnica, ki je seveda tudi sama morala objaviti fotografijo zdaj že kultne kuhinje.

Gre sicer za glamping kamp na Hvaru, ki ga lahko najdemo med vasico Vrboska in uvalo Basina. Dva kilometra vožnje po makadamski cesti ga loči od najbližje trgovinice in restavracije, deset kilometrov stran je trajektno pristanišče, mesto Hvar pa 25. Srečneži, ki s seboj pripeljejo čolniček, bodo do čarobne Jelse potrebovali pet minut plovbe. V kampu je na voljo pet glamping šotorov, vsak ima poleg letne kuhinje urejeno še dnevno sobo na prostem, za prenočitev pa je treba na vrhuncu sezone odšteti med 260 in 280 evri.