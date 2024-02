Nairobi gorel kot bakla (FOTO)

V prestolnici Kenije je v četrtek pozno zvečer po eksploziji plina izbruhnil obsežen požar. Po zadnjih podatkih so umrli najmanj trije ljudje, ranjenih pa je okoli 300, prepeljali so jih v različne bolnišnice v Nairobiju. Med mrtvimi je bil tudi otrok, število smrtnih žrtev pa se bo po oceni policije še povečalo.

Zaradi eksplozije, ki je v okrožju Embakasi na jugovzhodu Nairobija odjeknila malo pred polnočjo, je nastala ogromna ognjena krogla in se hitro razširila, je sporočil vladni govorec Isaac Maigua Mwaura. Ognjeni zublji so poškodovali več vozil in poslovnih objektov v bližini. Zajeli so tudi stanovanjske hiše v soseski. Zaradi pozne ure so bili številni prebivalci v času požara doma.

Eksplozija naj bi odjeknila na tovornjaku cisterni. Vzrok zanjo ni znan, preiskava še poteka. Policija je med intervencijo reševalnih služb omejila gibanje na območju nesreče. Gasilcem je uspelo požar obvladati šele včeraj okoli 9. ure po lokalnem času, in to šele po več kot devetih urah zahtevnega gašenja.