Nad tatove peska z visokimi kaznimi

1000 evrov globe sta plačala.

Pred dvema letoma ga je policija zaplenila 40 kilogramov.

Takšnim spominkom je na Sardiniji odklenkalo. FOTO: Hedge111/getty Images

Sardinija, drugi največji otok v Sredozemskem morju, slovi po množici zelo lepih belih peščenih plaž. A prav ta njihova naravna znamenitost je zadnja leta vse bolj ogrožena, saj obiskovalci, tako domači gostje – Italijani – kot tudi tujci, s plaž odnašajo velikanske količine peska, školjk in kamenčkov. Oblasti so se že leta 2017 odločile, da plenjenju naredijo konec. Opredelile so ga kot kaznivo dejanje, za katero so predpisane zelo stroge kazni, tudi do 3000 evrov, v primerih večjih količin pa je zagrožen celo zapor. Vendar pa se ropanje sardinskega naravnega bogastva kljub temu nadaljuje.Nedavno je, župan mesteca Cabras, ki se ponaša z več kot 20 kilometri belih peščenih plaž, javno pozval obiskovalce, naj vendar ne odnašajo več drobnih delcev Sardinije. Pri tem je, jezen in razočaran, navedel nedaven primer s plaže Sinis, ko sta bila zakonca zalotena pri natakanju peska v steklenico, a sta ob prihodu policije svoj zločin želela celo prikriti. Prav ta predrznost ga je tako razjezila, da je stopil pred medije in povedal: »Očividec je opazil par z otrokom, kako polni plastično steklenico s peskom, in takoj poklical policijo. Ob prihodu policistov so se starši sprenevedali in celo skrivali steklenico pod brisačo. To se mi zdi skrajno predrzno. Na žalost to ni redek pojav, ampak samo eden od mnogih. Par je bil na kraju kaznovan s 1000 evri,« je povedal.Vsako leto sicer s sardinskih plaž izgine na tone lepega belega peska. Predvsem prebivalci severnoevropskih držav si radi med svojimi potovanji z avtodomi na različnih plažah z njim napolnijo steklenice in nato nanje napišejo, na kateri plaži so ga nabrali.Še hujši plenilci pa so ljubitelji akvarijskih ribic. Tako so policisti pred dvema letoma zalotili par iz Francije, ki je v svojem avtomobilu prevažal 40 kg peska v 14 velikih plastičnih steklenicah. Zgroženim policistom sta razložila, da sta hotela z njim opremiti svoj veliki akvarij.