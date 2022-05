Na Hrvaškem pogrešajo štiri ljudi, išče jih več kot 100 ljudi

Na Hrvaškem poteka velika iskalna akcija, saj je v nedeljo dopoldne po vzletu z letališča v Splitu z radarjev izginila cessna. Namenjena je bilo v Nemčijo, na njem pa naj bi bili štirje ljudje . Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je letalo izginilo na območju med Slunjem in Rakovico.

Precej veliko območje preiskuje več kot 100 policistov in članov gorske reševalne službe s pomočjo psov. Zaradi slabih vremenskih razmer ne morejo izkoristiti vseh virov, na primer helikopterja. Tudi brezpilotni letalnik jim zaradi oblakov in nalivov ni v veliko pomoč, je povedal načelnik gorske reševalne službe Josip Granić. Teren, ki ga preiskujejo, pa je zahteven, hribovit in poraščen. Na letalu sta bila dva nemška, en švicarski in en hrvaški državljan.

O vzrokih za nesrečo letala se še špekulira. Minister za notranje zadeve Davor Božinović je o tem dejal: »Vemo le to, da okoliščine in vreme niso bili idealni za letenje.«