Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ta konec tedna prinaša posebno tišino. Ne tisto prazno, ampak tisto, ki zadiši po zaključkih. Po izdihu, ki je globlji od običajnega, kot bi telo vedelo, da mora izpustiti še zadnji košček preteklosti, ki ga zadržuje. Morda čutite, da ste na pragu. Da nekaj v vas zapira vrata, a se hkrati nekje v notranjosti že rojeva novo. To je vaš trenutek vmesnega prostora. Prostor med 'ni več' in 'še ni'. Ta prostor, če mu dovolite, je sveta komora preobrazbe. Vabi nas, da spoštljivo pokopljemo, kar je bilo. Ne z jezo ali nostalgijo – temveč z milino. Z razumevanjem, da je vsaka faza služila svojemu namenu.

Tudi staro jabolko odpade, da lahko zraste novo iz semena. In še preden ozeleni, mora počivati v zemlji, v temi, neznanem. Tudi vi ste zdaj to seme. Potopljeno v tišino, ki ni konec, temveč priprava. Zdaj je čas, ko smrt ni konec. Je povabilo, da se osvobodite. Da nehate hraniti odnose, ki ne govorijo več vašega jezika. Da nehate nositi stare čevlje na poti, ki je popolnoma nova. Tudi ljubezen v tem času ne prihaja v obliki pravljic. Prihaja kot ogledalo. Pogleda vas v oči in reče: »Ali ste pripravljeni ljubiti najprej sebe?« Na osebni ravni je to konec starih vlog. Ne morete biti več nekdo, kar niste. Maska se topi. Tudi tista, ki ste jo nosili iz potrebe po sprejetosti, ker niste želeli prizadeti drugih, a ste ob tem izgubljali sebe. Zdaj se svet obrača. In vi z njim. Smrt pomeni, da ste pripravljeni izpustiti. Rojstvo pomeni, da ste pripravljeni prejeti. A preden se nekaj rodi, morate narediti prostor za to.

Ta konec tedna je prav to. Čas čiščenja. Čas poslavljanja. Čas, ko se zahvaljujete in se nežno obrnete stran. Vse, kar se dogaja v vas, prižiga ognje novega življenja. A ne še s polnim plamenom. Za zdaj samo tiho tli v vaši notranjosti. Morda čutite rahlo nelagodje. Občutek, da vam nekaj ne ugaja več. Da nekaj ni več vaše. Prisluhnite. To je intuicija. To je vaš notranji vodnik, ki vam ne kriči, ampak šepeta. Karkoli je bilo težko, ste preživeli. Karkoli se razkraja, naj gre. Karkoli prihaja, ste na to pripravljeni.