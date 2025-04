Nepričakovano: odbita tožba proti P. Diddyju! Odvetniki proslavljajo sodno odločitev ...

V nepričakovanem zasuku primera proti raperju Seanu Combsu, znanemu kot P. Diddy, je sodišče zavrnilo tožbo zaradi domnevnega spolnega napada, ki naj bi se zgodil leta 1995 v New Yorku. Tožbo je vložila anonimna ženska, vendar je bila 6. marca 2025 zavrnjena, saj ni bila vložena v njenem imenu, kot je zahtevalo sodišče, niti ni zaprosila za podaljšanje roka.

»Sodišče je 6. marca 2025 zavrnilo zahtevo, da tožnica ostane anonimna, in ji odredilo, da mora tožbo vložiti v svojem imenu do 20. marca 2025, sicer bo primer zavrnjen. To ni bilo storjeno, prav tako ni bilo vložene prošnje za podaljšanje roka. Posledično je bila tožba zavrnjena,« piše v sodnem sporočilu.

Se boji razkritja svoje identitete?

Mnogi domnevajo, da se žrtev boji razkritja svoje identitete, medtem ko P. Diddyjevi odvetniki proslavljajo odločitev sodišča.

»Meseci so minili v spremljanju primerov, ki jih sprožajo anonimne osebe, podprte s strani odvetnikov, bolj osredotočenih na medijsko pozornost kot na pravno podlago. Druge podobne obtožbe, vključno s to danes zavrnjeno, prav tako ne bodo prestale sodne presoje,« je sporočila P. Diddyjeva pravna ekipa, poroča People.

Kljub tej sodni zmagi se P. Diddy še vedno sooča s številnimi tožbami, vključno z obtožbami o spolni trgovini in izsiljevanju. Trenutno se nahaja v zaporu v Brooklynu, kjer čaka na nadaljevanje sojenja, ki je predvideno za naslednji mesec. Čeprav zanika vse obtožbe, njegovi odvetniki verjamejo, da bodo tudi preostali primeri doživeli podoben neuspeh na sodišču.

Tožnico je zastopal Tony Buzbee, znan odvetnik iz Houstona, ki zastopa številne posameznike, ki trdijo, da jih je P. Diddy spolno zlorabljal. Prav ta sodni preobrat bi lahko močno vplival na nadaljnji potek sojenja, ki bi lahko razkrilo enega največjih škandalov leta 2024, poroča informer.rs.

Preberite še: