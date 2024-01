Srbija te dni stiska pesti in upa na uspeh: na Donavi velika reševalna akcija

Srbija te dni stiska pesti in upa na uspešno evakuacijo okrog 200 živali, ki so ostale ujete na otoku sredi Donave, zaradi nenadnega padca temperatur pa tam zmrzujejo in stradajo. Na Krčedinski adi je poleg goveda mnogo divjih konj, in predvsem ti so za reševalce velik izziv, saj niso vajeni ljudi; ti jih namreč pustijo pri miru, približajo se jim le, da jim prinesejo hrano.

Živali so sicer lahko prosto prehajale z otoka na obrežje reke, to pa se je spremenilo konec lanskega leta, ko se je gladina Donave močno dvignila zaradi topljenja snega gorvodno, kar so povzročile neobičajno visoke temperature.

Evakuirali so jih s splavom.

Lokalne kmetovalce je to presenetilo, december namreč velja za sušno obdobje, ko ni strahu, da bi se gladina tako močno dvignila, da ne bi mogli do živali ali one nazaj domov, kot to počno ob nizkem vodostaju. Ko je nato v začetku tedna Balkan zajel polarni mraz, v Srbiji tudi snežne nevihte, pa je kmete zaskrbelo za varnost živali, zaradi hudega mraza jih je nekaj že poginilo.

Oblasti so jim priskočile na pomoč z ograjenim splavom, s katerim so morali večkrat prepluti tri kilometre široko Donavo. Evakuacija se je začela v torek, včeraj jim je uspelo na varno prepeljati nekaj deset od skupno 97 krav, 40 telet in 70 konj.

Krčedinska ada je sicer naravna oaza sredi ene največjih evropskih rek, ki ji mnogi pravijo kar safari na Donavi, predvsem zaradi divjih konj, tam se občasno poleg goveda pasejo tudi osli in ovce.