Na Cresu turisti opazili kompasno meduzo

Poletna sezona na hrvaški obali se je dobro začela, kopalci pa raziskujejo podvodni in obvodni svet. Hrvaški portal Morski.hr piše, da je družina z Dunaja v kraju Osor na otoku Cresu opazila kompasno meduzo, ki postaja sicer vse pogostejša obiskovalka ob obalah Kvarnerja in Istre zaradi vse toplejšega morja.

Običajno plavajo v bližini obale, kar pa lahko povzroči kar nekaj preplaha med kopalci.

Ta vrsta meduze se v nekoliko večjem številu pojavlja ciklično (ne vsako leto) v spomladanskih mesecih, pri čemer le malo osebkov doseže spolno zrelost in preživi do poletja. Zanimivo je, da po zrelosti deluje kot samec, nato pa razvije ženske spolne celice in pride do samooploditve, piše hrvaški portal.

Kompasna meduza spada v skupino klobučnjakov, ki imajo na lovkah toplotne celice, s katerimi lovijo plen, se branijo pred plenilci, povzročajo pa tudi opekline na koži.

Pod klobukom, katerega premer običajno dosega do 30 centimetrov, imajo lovke, ki so lahko dolge tudi do enega metra ali celo dveh. Čeprav opekline niso smrtno nevarne, lahko povzročijo rdečico, srbenje in bolečino.

Krivo zlasti vreme Na številnost meduz najbolj vplivata vreme in človek. Zaradi globalnega segrevanja je Jadran vse toplejši in v slovenskem morju, kjer se ob normalno hladni zimi temperatura spusti tudi pod osem stopinj Celzija, zdaj že nekaj let le redko pade pod 10 stopinj. To pa je za reproduktivno sposobnost ožigalkarjev kot naročeno. Ker tudi letos temperature morske vode niso dovolj padle, obstaja bojazen, da bo meduz poleti več kot običajno.

