Na Češkem dostavili 10 ton ledu živalim, v Črni gori mesta popolnoma zapuščena

Vročinski val je povzročil močan dvig temperatur, ki so se v delih srednje in južne Evrope ponekod povzpele proti 40 stopinjam Celzija. Vremenska opozorila in gozdni požari se kar vrstijo, medtem ko so v mestih pločniki peklensko vroči, piše The Independent.

Od Italije do Romunije oblasti opozarjajo, naj bodo ljudje previdni, naj vozijo pametno, če se odpravljajo na počitnice, pijejo veliko vode in se izogibajo zadrževanju na prostem v najbolj vročih urah dneva.

Italijanske oblasti so v četrtek razglasile rdeči alarm v sedmih mestih, predvsem v osrednjem delu države, pa tudi v Rimu in Trstu. Vročinske razmere dodatno poslabšuje vlaga. Posebno previdni morajo biti tisti z zdravstvenimi težavami, opozarjajo.

Kuža v Zagrebu se je ohladil v fontani. FOTO: Damir Sencar Afp

Podobna opozorila so izdali tudi v sosednji Hrvaški ter vzhodneje in južneje. Glavno hrvaško turistično letovišče, Dubrovnik na južnem Jadranu, je ob zori zabeležilo 28 stopinj Celzija, kar nakazuje, da čez dan ne bo olajšanja.

Mesto zapuščeno

O gozdnih požarih so poročali v Albaniji, blizu meje z Grčijo, pa tudi v Bosni in Italiji. Meteorologi pravijo, da so bile temperature celo višje od uradnih poročil v velikih mestih, kjer še beton oddaja toploto in dodatno razgreva ozračje.

»Včeraj je bilo nemogoče dihati,« je povedala Antonela Spičanović iz črnogorske prestolnice Podgorice, kjer so temperature v sredo dosegle 39 °C. Mesto je bilo videti zapuščeno, številni prebivalci pa so ostali doma ali pa so se odpravili proti obali Jadranskega morja ali v gore.

V teh dneh prav pridejo ulični vodni motivi. FOTO: Caitlin Ochs Reuters

»Dneve preživljam v stanovanju, pod klimo,« je povedal Đorđe Stanišić, elektroinženir, prav tako iz Podgorice. »Zunaj je pekel.«

Mendim Rugova, meteorolog s sosednjega Kosova, je povedal, da so se temperature v državi od osemdesetih let prejšnjega stoletja v povprečju dvignile za 2,5 stopinje. Dejal je, da bi trenutni vročinski val lahko trajal do konca julija.

»V regiji smo imeli temperature nad 40 °C - v delih Albanije, Severne Makedonije, v Grčiji in tudi v delih Srbije,« je povedal.

Led za živalski vrt

V češki prestolnici Pragi, kjer so temperature v sredo dosegle 34 °C, preden so se v četrtek rahlo znižale, je mestni živalski vrt prejel deset ton ledu, da bi živalim zagotovil prepotrebno pomoč. Led so v sredo strateško postavili po delih živalskega vrta in ustvarili hladne točke, kjer so živali lahko našle zatočišče pred nenavadno visokimi temperaturami, navaja The Independent​

V romunski Bukarešti so ulični termometri v torek in sredo kazali 42 °C, čeprav so bile uradne meritve nekaj stopinj nižje.

V Pragi so živalim dostavili 10 ton ledu. FOTO: David W Cerny Reuters

Srbija je poročala o najvišjih temperaturah doslej to poletje, s termostati na 35 °C v četrtek zjutraj na severu države. V Beogradu so zdravniki pomagali mnogim ljudem, ki so se zaradi vročine zgrudili, se jim je vrtelo v glavi ali so trpeli za glavoboli.

Tamkajšnje oblasti so sporočile tudi, da je uporaba klimatskih naprav povzročila ogromno porabo energije, ki je podobna zimski porabi v času ogrevanja.

Posledice podnebnih sprememb

V junijskem vročinskem valu so se Črna gora, Bosna, Hrvaška in Albanija spopadle z velikim izpadom električne energije zaradi preobremenitve in zloma regionalnega distribucijskega voda. V začetku julija je nato močno neurje - tik po hudi vročini - zajelo regijo in ubilo dve osebi, poškodovalo hiše, ruvalo drevesa in poplavljalo ulice.

V Grčiji divjajo požari. FOTO: - Afp

Strokovnjaki pravijo, da so podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, prinesle divje vremenske pojave, vse bolj nepredvidljive nevihte in vročinske valove.