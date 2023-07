Možgane bi združili z umetno inteligenco

Avstralski znanstveniki so se lotili projekta, ki zveni bolj kot scenarij za kakšen znanstvenofantastični film. Razvijajo namreč človeške možganske celice, ki bodo lahko komunicirale z napravami. Moči so združili strokovnjaki z različnih področij, tudi iz zasebnega sektorja, avstralska vlada pa jim je odobrila 600.000 evrov finančne pomoči za naslednja tri leta. Do zdaj je znanstvenikom že uspelo, kar ni še nikomur. Kulturo možganskih celic s približno 800.000 nevroni so kar iz laboratorijske posode petrijevke naučili igrati nekoč priljubljeno videoigro. »Čudoviti in edinstveni cilj tega projekta je, da bodo nevroni sposobni samostojnega delovanja, da bodo morda nekoč znali čutiti, občutiti,« je takrat dejal teoretični nevroznanstvenik Karl Friston, ki sodeluje pri projektu.

Igro so se naučili igrati kar iz petrijevke. FOTO: Angelp /Getty Images

»Kulture so se naučile narediti svoje okolje bolj predvidljivo, in to tako, da so ga preuredile same. To je nekaj povsem novega, saj naj nevronov ne bi bilo mogoče naučiti veščin samoorganizacije, to lahko sicer naučimo denimo pse in druge hišne ljubljenčke tako, da jih nagradimo ali kaznujemo, a možganske celice same po sebi nimajo občutka za nagrajevanje ali kaznovanje. Zgodilo se je nekaj neverjetnega in to moramo nadgraditi. Nebo je meja.«

Skupini znanstvenikov je avstralska vlada odobrila 600.000 evrov finančne pomoči za nadaljnji razvoj projekta.

S tako imenovanimi kiborg možgani bi znanstveniki in avstralska vlada radi pospešili razvoj mnogih področij, med njimi farmacije in robotike, kar bi državo zavihtelo pred vse tekmice, ki trenutno vlagajo zgolj v razvoj umetne inteligence, saj je njihovo povezovanje človeških celic in naprav oziroma umetne inteligence veliko boljše, so prepričani.