Morje na plaži, ki je priljubljena med Slovenci, onesnaženo z bakterijo E.coli

Voda na plaži blizu Opatije, v kraju Ičići, je onesnažena, pristojni kopanje odsvetujejo. Hrvaški inštitut za varovanje zdravja je po obvestilu občanov, da je voda onesnažena, opravilo testiranje in ugotovilo, da je kakovost vode nezadovoljiva.

Na spletni strani so zapisali, da so testiranje opravili v sredo, rezultati pa so pokazali, »da je bila na začetku plaže, poleg ločnih polj bližnje marine, vrednost Escherichia coli višja, kot je bilo dovoljeno.« O razmerah so obvestili vse pristojne in napovedali, da bodo nadaljevali z vzorčenjem. Dodajajo, da kopanje na tem območju ni priporočljivo.

Kaj je e.coli? Gre za bakterijo, ki je razširjena, kjer pride do onesnaževanja z iztrebki. Najpogosteje se lahko posameznik okuži s prenosom z različnimi onesnaženimi živili in vodo, ali kopanjem v onesnaženi vodi.

Kakšni so simptomi okužbe? Bolezen nastopi po osmih do 48-ih urah, lahko pa tudi kasneje, odvisno od podtipa bakterij. »Znaki bolezni so napet trebuh, slabost, trebušni krči, bruhanje, driska (vodena ali krvava), lahko povišana telesna temperatura. Bolezen traja nekaj dni. Pri okužbi z nekaterimi zelo virulentnimi sevi E. coli lahko pride do nevarnih zapletov, npr. hemolitično uremičnega sindroma (HUS), ki privede do odpovedi ledvic in slabokrvnosti, lahko tudi smrti. Z okužbami z E. coli obolevajo vse starostne skupine. Verjetnost, da bo bolezen potekala z zapleti, je veliko večja pri otrocih in starostnikih, so zapisali na spletni strani NIJZ.«